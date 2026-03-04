Σε 24ωρη απεργία οι διανομείς – Χωρίς delivery σήμερα η Πάτρα

Χωρίς υπηρεσίες διανομής φαγητού αναμένεται να μείνει σήμερα η Πάτρα, καθώς οι διανομείς προχωρούν σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, επηρεάζοντας τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών παραγγελιών.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί μοτοπορεία με σημείο συγκέντρωσης την Πλατεία Όλγας, με τους συμμετέχοντες να επιδιώκουν να αναδείξουν τα αιτήματά τους.

Οι διανομείς ζητούν, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό ελάχιστης αμοιβής ύψους 2 ευρώ ανά παραγγελία, αποζημίωση για τη χρήση και φθορά του μεταφορικού τους μέσου, καθώς και πρόσθετη αμοιβή βάσει της χιλιομετρικής απόστασης.

Όπως υποστηρίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής για τον κλάδο.