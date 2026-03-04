Back to Top
Το νέο διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας: Πρόεδρος ο Δάβουλος Χρήστος

Δείτε ποιοι αποτελούν το νέο Δ.Σ. της ΕΙΝΑ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α)

Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Δάβουλος Χρήστος (Επιμελητής Β΄Παθολόγος ΠΓΝΠ- τηλ 6976098634)

Γραμματέας: Ψαρομυάλου Κατερίνα (Επιμελήτρια Α΄Παθολόγος ΤΕΠ ΠΓΝΠ- τηλ 6974128780)

Αντιπρόεδρος: Τάγαρη Πένυ (Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝΠ-τηλ 6945876246)

Ταμίας: Μελάς Αθανάσιος (ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ-τηλ 6971910783)

Μέλη:

 


 

Γιακουμής Αναστάσιος (Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Ιατρός Κ.Υ Κάτω Αχαΐας – τηλ.6944629872)

Ντούβας Ιωάννης (Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός ΓΝΠ Άγιος Ανδρέας – τηλ.6936188344)

Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ- τηλ 6907402135)

Ταπίνης Ευγένιος (Επιμελητής Α΄Γενικός Ιατρός ΚΥ Ακράτας- τηλ 6944607303)

Φραγκάκης Ιωάννης (Επιμελητής Α Παιδοορθοπεδικής ΓΝ Καραμανδάνειο-τηλ 6946073693)

Εκδήλωση από την Φιλεκπαιδευτική εταιρεία και τα Αρσάκεια σχολεία παρουσία του Γιώργου Μπαμπινιώτη

Ιωάννινα: Μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του δήμου-ΒΙΝΤΕΟ

Axios: Το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή

