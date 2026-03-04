Το νέο διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας: Πρόεδρος ο Δάβουλος Χρήστος

Δείτε ποιοι αποτελούν το νέο Δ.Σ. της ΕΙΝΑ

Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α)

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr