Το νέο διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας: Πρόεδρος ο Δάβουλος Χρήστος

Δείτε ποιοι αποτελούν το νέο Δ.Σ. της ΕΙΝΑ
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α)
Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι κάτωθι:
Πρόεδρος: Δάβουλος Χρήστος (Επιμελητής Β΄Παθολόγος ΠΓΝΠ- τηλ 6976098634)
Γραμματέας: Ψαρομυάλου Κατερίνα (Επιμελήτρια Α΄Παθολόγος ΤΕΠ ΠΓΝΠ- τηλ 6974128780)
Αντιπρόεδρος: Τάγαρη Πένυ (Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝΠ-τηλ 6945876246)
Ταμίας: Μελάς Αθανάσιος (ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ-τηλ 6971910783)
Μέλη:
Γιακουμής Αναστάσιος (Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Ιατρός Κ.Υ Κάτω Αχαΐας – τηλ.6944629872)
Ντούβας Ιωάννης (Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός ΓΝΠ Άγιος Ανδρέας – τηλ.6936188344)
Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ- τηλ 6907402135)
Ταπίνης Ευγένιος (Επιμελητής Α΄Γενικός Ιατρός ΚΥ Ακράτας- τηλ 6944607303)
Φραγκάκης Ιωάννης (Επιμελητής Α Παιδοορθοπεδικής ΓΝ Καραμανδάνειο-τηλ 6946073693)
Εκδήλωση από την Φιλεκπαιδευτική εταιρεία και τα Αρσάκεια σχολεία παρουσία του Γιώργου Μπαμπινιώτη
Ιωάννινα: Μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του δήμου-ΒΙΝΤΕΟ
Axios: Το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr