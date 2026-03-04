Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών προχώρησε η Αστυνομία μετά από τηλεφωνημα που έκανε άγνωστος και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός εντός του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) που πραγματοποιεί ελέγχους.