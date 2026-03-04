Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο ΤΕΕΜ
Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών προχώρησε η Αστυνομία μετά από τηλεφωνημα που έκανε άγνωστος και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός εντός του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) που πραγματοποιεί ελέγχους.
Άνοιξε ο εναέριος χώρος της Κύπρου - Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16
Έκλεβαν μοτοσικλέτες σε Πάτρα και Αίγιο
Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα θανατηφόρα τροχαία τον φετινό Φεβρουάριο σε σχέση με τον περσινό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr