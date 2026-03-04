Μάγδα Φύσσα: Δικαιώνεται το παιδί μου και όλα τα θύματα του φασισμού

Με το αίσθημα της ανακούφισης «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπό της η Μάγδα Φύσσα υποδέχτηκε την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, με την οποία καταδικάστηκε η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, η οποία πριν από 11,5 χρόνια δολοφόνησε το γιο της, Παύλο.

Η γυναίκα που όλα αυτά τα χρόνια πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια αλλά και να τιμηθεί η μνήμη του παιδιού της, κερδίζοντας το σεβασμό όλης της χώρας, απευθυνόμενη σε κόσμο που την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα, έκανε λόγο για μία «ιστορική μέρα», αφού κέρδισε «η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ειρήνη».

Η Μάγδα Φύσσα αναφέρθηκε και στις συγκλονιστικές φωτογραφίες που είδαν πριν από λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας, οι οποίες απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες να οδηγούνται σε εκτέλεση από τους Ναζί, σημειώνοντας ότι με την απόφαση του δικαστηρίου «δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα του φασισμού της Χρυσής Αυγής αλλά όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί, όμως τότε είχαμε κατοχή, ενώ τώρα είμασταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει να δει μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και το σκότωσε. Καταδικάστηκε, όμως, σήμερα τελεσίδικα πια».

Η ίδια, τέλος, σημείωσε ότι αισθάνεται ανακούφιση, διότι δεν θα ξαναδεί και δεν θα ακούσει ξανά τους δολοφόνους που αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού της. «Δεν θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι οι δίκες να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο», κατέληξε η Μάγδα Φύσσα.