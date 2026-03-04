Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έπληξε ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Tουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό,

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν σήμερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο και περισυνέλεξαν πτώματα από τη θάλασσα. Πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι το πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται στο περιστατικό αυτό, που σημειώθηκε στα ανοικτά της ακτής της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΗΠΑ Υποβρύχιο
Ειδήσεις
Πολιτική
[" \u0397\u03a0\u0391","\u03a5\u03c0\u03bf\u03b2\u03c1\u03cd\u03c7\u03b9\u03bf"]
823050
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις