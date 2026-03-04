Σαφές μήνυμα Ανδρουλάκη υπέρ του Κυπριακού Ελληνισμού – Όχι σε εμπλοκή στην πολεμική σύρραξη στη Μ. Ανατολή

«Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Προτεραιότητα η προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου» ήταν το σαφές μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή.

Μια ημέρα μετά τη συνάντηση ενημέρωσης από τον Πρωθυπουργό για την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο υπαγορεύεται από το καθήκον υποστήριξης του Κυπριακού Ελληνισμού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στην για καμία πολεμική επιχείρηση.