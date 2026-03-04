Σαφές μήνυμα Ανδρουλάκη υπέρ του Κυπριακού Ελληνισμού – Όχι σε εμπλοκή στην πολεμική σύρραξη στη Μ. Ανατολή

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ
«Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Προτεραιότητα η προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου» ήταν το σαφές μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή.
Μια ημέρα μετά τη συνάντηση ενημέρωσης από τον Πρωθυπουργό για την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο υπαγορεύεται από το καθήκον υποστήριξης του Κυπριακού Ελληνισμού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στην για καμία πολεμική επιχείρηση.
Δες το απόσπασμα στη Βουλή:
Χθες ο κ. Ανδρουλάκης είχε 40λεπτη ενημέρωση για την κατάσταση από τον Πρωθυπουργό. Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνει την αποτίμηση της συνάντησης ενημέρωσης από τον κ. Μητσοτάκη.
Δες το βίντεο στα social media:
