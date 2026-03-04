Τουρκία: Πιστεύουμε ότι στόχος του πυραύλου ήταν βάση στην Κύπρο

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίσθηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Η εκτόξευση του πυραύλου σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το μέλος της συμμαχίας ενεπλάκη στη διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές προς τα πού κατευθυνόταν ο πύραυλος, όμως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η διατλαντική αμυντική συμμαχία καταδίκασε τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν και ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συμμάχων της.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε νωρίτερα ότι ο πύραυλος είχε περάσει πάνω από το Ιράκ και τη Συρία προτού καταρριφθεί από τα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένα στην ανατολική Μεσόγειο.

Η βάση βρίσκεται σε επαρχία που συνορεύει με την επαρχία Χατάι, όπου οι τουρκικές αρχές δήλωσαν ότι έπεσαν συντρίμμια από τον αναχαιτιστικό πύραυλο του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν γνώση της αναφερόμενης αναχαίτισης ιρανικού πυραύλου στην ανατολική Μεσόγειο πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα» το περιστατικό να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σχετικά με τη συλλογική άμυνα.

Αυστηρές προειδοποιήσεις της Τουρκίας προς το Ιράν

Η Τουρκία προειδοποίησε το Ιράν για κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την εξάπλωση της σύρραξης, ανακοίνωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε στον ιρανό ομόλογό του κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι «κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύρραξης πρέπει να αποφευχθεί», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Βαλλιστικός πύραυλος, που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και τον συριακό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε και εξουδετερώθηκε εγκαίρως από στοιχεία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο (…) Κατά το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας που αναρτήθηκε στο Χ.

«Ολα τα αναγκαία μέτρα για την άμυνα του εδάφους μας και του εναέριου χώρου μας έχουν ληφθεί με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Σας υπενθυμίζουμε ότι επιφυλασσόμεθα κάθε δικαιώματος απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια κατά της χώρας μας».

Συντρίμμι που ανήκει σε βλήμα της αντιαεροπορικής άμυνας έπεσε σε περιοχή του Ντορτιόλ στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχισθούν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του Χ ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή».