Σημαντικές δεσμεύσεις για τη Δυτική Ελλάδα σε συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και του Υφυπουργού Υγείας

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, συναντήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στο Υπουργείο Υγείας, με τον Υφυπουργό Υγείας αρμόδιο για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση και εξειδίκευση των αναγκών που έχουν καταγραφεί σε Δομές και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της πρώτης ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης χαρτογράφησης των υφιστάμενων δομών, υπηρεσιών και αναγκών ψυχικής υγείας στη Δυτική Ελλάδα – ενός έργου στρατηγικής σημασίας που θέτει πλέον σαφείς προτεραιότητες και πραγματικές ανάγκες για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Κατά τη συνάντηση, η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου παρουσίασε αναλυτικά τις βασικές ανάγκες και ελλείψεις που απαιτούν άμεση προώθηση και χρηματοδότηση:

· Ίδρυση Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) στο Αίγιο. Ο Υφυπουργός Υγείας έδωσε το “πράσινο φως” για την προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΗΟΦ στο Αίγιο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς η δομή καλύπτει μια ουσιώδη ανάγκη της περιοχής και αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

· Ανάπτυξη Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Πάτρα, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, θεραπευτική υποστήριξη και κοινωνική επανένταξη, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα.

· Ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής στη Π.Δ.Ε., για την οποία ο Υφυπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης και επεξεργασίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την αποσυμφόρηση και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

· Συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας μετά το 2027. Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Πρόληψης διαθέτουν πολύτιμη και πολυετή επιστημονική εμπειρία και λειτουργούν μέσα από ένα πολυεπίπεδο δίκτυο συνεργασιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού και τοπικούς φορείς. Τόνισε δε με έμφαση ότι «οφείλουμε να υπερασπιστούμε μία από τις καλύτερες πρακτικές πρόληψης σε εθνικό επίπεδο», διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και τη συνέχειά τους.

Η συνάντηση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εποικοδομητικό, με συγκεκριμένα αποτελέσματα και θετικές δεσμεύσεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει συστηματικά να προωθεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, επιδιώκοντας σύγχρονες, λειτουργικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλους τους πολίτες.