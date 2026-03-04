Χριστίνα Αλεξοπούλου στη Βουλή: «Με την επιστολική ψήφο ενώνουμε τον Ελληνισμό»

Η βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, επισημαίνοντας τα σημαντικά βήματα θεσμικής ωριμότητας και ενότητας που επιφέρει.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα θεσμικής ωριμότητας, αυτοπεποίθησης, συνέπειας και ενότητας όλου του ελληνισμού, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με κρίσιμες και ανησυχητικές εξελίξεις.

Αυτή η ενότητα, που χρειαζόμαστε σήμερα, καθώς απαιτείται από τις παγκόσμιες εξελίξεις που ζούμε τις τελευταίες μέρες, αποδεικνύεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο.

Από σήμερα η Ελλάδα, μπορεί να ενώσει, στην πράξη, το εκλογικό της σώμα σε όλο τον κόσμο. Με δικλίδες ασφαλείας, χωρίς αστερίσκους, προσχήματα και εμπόδια.

Για δεκαετίες λέγαμε ότι η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Σήμερα η οριστική λύση είναι μπροστά μας. Η Βουλή καλείται να βάλει τέλος σε μια ιστορική εκκρεμότητα 50 ετών και ταυτόχρονα να ανοίξει έναν νέο κύκλο συμμετοχής για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν.

Αυτή η απόφαση έχει πρόσωπο. Αγγίζει μια ολόκληρη γενιά.

Είναι η γενιά που βρέθηκε στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Η δική μας γενιά.

Νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι, άνθρωποι με γνώσεις και φιλοδοξίες, που έφυγαν -όχι απαραιτήτως- γιατί το επέλεξαν, αλλά γιατί οι συνθήκες -πολλές φορές- το επέβαλαν.

Μια γενιά που δεν απομακρύνθηκε ποτέ συναισθηματικά από την Ελλάδα. Που κράτησε ζωντανό τον δεσμό. Που θέλει να επιστρέψει -και μέχρι να γίνει αυτό, δικαιούται να συμμετέχει.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αλλάξει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα είναι ιδανικά, γι΄αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας.

Όμως, η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Η ανεργία μειώνεται, δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι μισθοί ενισχύονται, μεγάλα έργα υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια και το διαθέσιμο εισόδημα βελτιώνεται. Η διεθνής εικόνα της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί και η χώρα μας δεν είναι πια σύμβολο αβεβαιότητας, αλλά παράγοντας σταθερότητας.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι καταγράφεται πλέον σαφές ρεύμα επιστροφής -και πολλοί Έλληνες που διακρίθηκαν στο εξωτερικό εξετάζουν σοβαρά τον επαναπατρισμό τους. Η Πολιτεία τούς απευθύνει ένα καθαρό μήνυμα: σας θέλουμε παρόντες. Σας υπολογίζουμε. Σας θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κοινότητας. Ελάτε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της χώρας.

Η μεταρρύθμιση αυτή, ωστόσο, αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που ζει και δημιουργεί εκτός συνόρων. Όσες και όσους διατηρούν ενεργή σχέση με την πατρίδα και θέλουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις που τη διαμορφώνουν.

Το νομοσχέδιο που συζητούμε δίνει θεσμική μορφή σε αυτή τη βούληση.