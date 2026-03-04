Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στη Βουλή οι σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ»

Ο βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς την αρμόδια Υπουργό σχετικά με τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα στην υποβολή και τροποποίηση Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω του e-ΕΦΚΑ.



Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Στις 12.05.2022 εκδόθηκε η εγκύκλιος 44689/12.5.2022, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 28 της υπ’ αριθ. Φ21/544/28.03.2002 Υπουργικής Απόφασης, παρέχοντας τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων που δεν απαιτούν επανυποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ, για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2017 και εφεξής.

Ωστόσο, κατά την πρόσφατη ενεργοποίηση της αναβαθμισμένης πλατφόρμας υποβολής και τροποποίησης ΑΠΔ, έχουν ανακύψει σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούν αδυναμία ορθής υποβολής δηλώσεων και προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις σε εργαζόμενους, εργοδότες και λογιστές-εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανοικτή επιστολή της Ένωσης Λογιστών- Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αχαΐας, το σύστημα δεν αποδέχεται ΑΠΔ με επιδότηση εργατικής εισφοράς όταν συνυπάρχουν τακτικές αποδοχές πέραν του βασικού μισθού (νυχτερινά, αργίες, υπερεργασία, υπερωρίες), θεωρώντας τις σχετικές προσαυξήσεις ως «λοιπές αποδοχές», κατά τρόπο που παραβλέπει την εργατική νομοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτό κλάσμα ημερών ασφάλισης σε εργατοτεχνίτες πενθήμερης απασχόλησης όταν οι μισθοδοτούμενες ημέρες είναι δεκαδικός αριθμός ενώ το ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης απορρίπτεται ως εσφαλμένο, με απαίτηση καταχώρισης ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, σε ωφελούμενους πρακτικής άσκησης υπόχρεους σε Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το σύστημα εμφανίζει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ για ΤΕΚΑ χωρίς να αναγνωρίζει την ειδική φύση της πρακτικής άσκησης.

Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται χωρίς ενημερωμένα ένσημα για κρίσιμες μισθολογικές περιόδους, γεγονός που επηρεάζει τη διατήρηση ασφαλιστικής ικανότητας, τον υπολογισμό επιδόματος ανεργίας, την ολοκλήρωση επιχορηγούμενων προγραμμάτων της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τη γενικότερη ασφαλιστική και εργασιακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, τα τοπικά υποκαταστήματα μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, λειτουργώντας με σημαντικά μειωμένο προσωπικό, καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο φόρτο ελέγχων δικαιολογητικών για ηλεκτρονικές τροποποιητικές ΑΠΔ, γεγονός που ουσιαστικά αναπαράγει τη γραφειοκρατική διαδικασία σε ψηφιακή μορφή, χωρίς επιτυγχάνεται ο στόχος της πραγματικής αποσυμφόρησης.

Επειδή η εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας,

Επειδή η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να διέπεται από ορθό σχεδιασμό, επαρκή τεχνική προετοιμασία, πλήρη συμβατότητα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά και από απλοποίηση των διαδικασιών,

Επειδή η εν λόγω κατάσταση επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους , τους εργοδότες αλλά και τους λογιστές-εκκαθαριστές μισθοδοσίας,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Έχουν καταγραφεί επισήμως τα ανωτέρω τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα οριστικής αποκατάστασής τους;

2. Θα διασφαλίσει το Υπουργείο ότι οι διορθώσεις του συστήματος θα εναρμονιστούν πλήρως με την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία;

3. Θα δοθεί παράταση προθεσμιών υποβολής ΑΠΔ και αναστολή επιβολής προστίμων έως την πλήρη και ομαλή λειτουργία του συστήματος;

4. Θα διασφαλιστεί η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μισθωτών μέχρι την οριστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων;

5. Θα δοθεί ενιαία διοικητική οδηγία προς τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ ώστε, για το μεταβατικό διάστημα, να γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ενσήμων εργοδότη και αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών, χωρίς να απορρίπτονται αιτήσεις λόγω μη οριστικοποίησης ΑΠΔ;