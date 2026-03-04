Πανεπιστήμιο Πατρών: Σε 13 ημερομηνίες οι Ορκωμοσίες Μαρτίου – Απριλίου 2026 - Πόσοι φοιτητές παίρνουν πτυχίο ανά Τμήμα-Σχολή

Με εκτεταμένο πρόγραμμα που εκτείνεται από τις 16 Μαρτίου έως και τις 16 Απριλίου 2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωρά στην απονομή Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

Όπως γνωστοποιήθηκε, το Συμβούλιο Διοίκησης στην υπ’ αριθμ. 69/26.2.2026 συνεδρίασή του, έπειτα από πρόταση του Πρύτανη, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή των τελετών αποφοίτησης, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, όπως αυτοί προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι ημερομηνίες των τελετών Απονομή Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Τίτλων Οι τελετές για τους κατόχους Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων θα πραγματοποιηθούν στις:

16 Μαρτίου 2026 17 Μαρτίου 2026 18 Μαρτίου 2026 Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων Οι τελετές ορκωμοσίας των προπτυχιακών αποφοίτων θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες: 23/3 24/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 6/4 7/4 16/4

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα ανά Σχολή και Τμήμα, καθώς και ο αριθμός αποφοίτων ανά Τμήμα, με επιμέρους πληροφορίες για κάθε ημέρα και τελετή.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι τελετές

Για τα Τμήματα που εδρεύουν στην Πάτρα, οι τελετές θα φιλοξενηθούν στο: Αμφιθέατρο Ι-1, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Για τα Τμήματα εκτός Πατρών: Στο Μεσολόγγι: 2 Απριλίου 2026 (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά) Στο Αγρίνιο: 2 Απριλίου 2026 (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά) Η συμμετοχή των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους) θα πραγματοποιηθεί με την επίσημη τήβεννο του Ιδρύματος, όπως προβλέπεται από το τελετουργικό. Όριο συνοδών και ώρα προσέλευσης Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία προσέλευσης και παραμονής στους χώρους: Κάθε ορκιζόμενος/-η μπορεί να συνοδεύεται από έως πέντε (5) άτομα. Οι απόφοιτοι και οι συνοδοί τους οφείλουν να προσέρχονται μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής. Οι ορκιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο. Μετά το πέρας της τελετής, η τήβεννος επιστρέφεται υποχρεωτικά και ενυπογράφως.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση αξεσουάρ ή διακριτικών που παρεμβαίνουν στην επίσημη ενδυμασία του Ιδρύματος. Τυχόν ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ιερωμένοι) οφείλουν να έχουν ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα πριν την τελετή.

Αυστηρές οδηγίες συμπεριφοράς

Η Διοίκηση του Ιδρύματος τονίζει ότι η ορκωμοσία αποτελεί κορυφαία ακαδημαϊκή στιγμή για τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους και πρέπει να πραγματοποιείται σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας. Ως εκ τούτου: Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού στους χώρους διεξαγωγής. Απαγορεύονται σερπαντίνες, κομφετί, καραμούζες και λοιπά είδη εορτασμού. Οι απόφοιτοι και οι συνοδοί αποχωρούν σταδιακά, χωρίς παραμονή στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ζωντανή μετάδοση & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι τελετές θα μεταδίδονται διαδικτυακά σε ζωντανή αναμετάδοση, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση από διαπιστευμένους επαγγελματίες. Μέρος του υλικού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί: για το αρχείο του Ιδρύματος, για δημοσίευση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα, για δημοσίευση σε ΜΜΕ. Με τη συμμετοχή τους, οι παρευρισκόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και συναινούν στη συλλογή και χρήση εικόνας και ήχου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Όσοι δεν επιθυμούν να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν, καλούνται να το δηλώσουν εγκαίρως στο αρμόδιο email, ώστε να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός εμβέλειας λήψης, με σειρά χρονικής προτεραιότητας. Παρουσία αδειοδοτημένων επαγγελματιών Στους χώρους διεξαγωγής των τελετών θα υπάρχει: Λήψη φωτογραφιών και βίντεο Πώληση ανθέων Πώληση αναμνηστικών ειδών με το λογότυπο του Πανεπιστημίου από αδειοδοτημένους επαγγελματίες.

Κατά την τελετή

Οι απόφοιτοι καλούνται με αλφαβητική σειρά. Ο απόφοιτος με τον υψηλότερο βαθμό αναγιγνώσκει το κείμενο της διαβεβαίωσης ή της καθομολόγησης. Το κείμενο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί εφόσον προκύψουν ειδικές συνθήκες.