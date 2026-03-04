Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Η τελετή θα κρατήσει 3 μέρες
Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό
Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»
Κύπρος: Οδηγία των ΗΠΑ για απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού από την Αμερικανική Πρεσβεία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr