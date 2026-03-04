Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα προστατεύονται από αμερικανικά πολεμικά

Για πέμπτη μέρα η ανθρωπότητα σέρνεται σε έναν ολέθριο Πόλεμο στη Μέση Ανατολή με καταστροφικές συνέπειες και χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στο Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ εξελέγη, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, νέο ανώτατος ηγέτης μετά τον θάνατο του πατέρα του. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του, με τον έναν να πλήττει αμερικανική βάση. Το Ισραήλ στοχοποίησε μυστική υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, ενώ Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο νέος ανώτατος ηγέτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα προστατεύονται από αμερικανικά πολεμικά. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι επλήγη με drone. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία στέλνουν ενισχύσεις στην Κύπρο

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 17 πλοία του Ιράν και χτύπησαν σχεδόν 2.000 στόχους Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν σχεδόν 2.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη (3/3/2026) Αμερικανός ανώτατος αξιωματικός, σημειώνοντας ότι τα πλήγματα μόνο τις πρώτες 24 ώρες ήταν «σχεδόν δυο φορές περισσότερα» από αυτά που είχαν γίνει κατά την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ, το 2003. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τόνισε ιδίως ότι καταστράφηκαν 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου υποβρυχίου. «Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο» στον Κόλπο, στο στενό του Χορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν, υποστήριξε ο ναύαρχος Κούπερ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X. «Έχουμε διανύσει τώρα λιγότερες από 100 ώρες αυτής της επιχείρησης κι έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους με πάνω από 2.000 πυρομαχικά», επέμεινε αναφερόμενος σε «άνευ προηγουμένου» αποτελέσματα

Σαουδική Αραβία: Βάση της CIA στο Ριάντ χτυπήθηκε από επίθεση με drone Έναν σημαντικό στόχο φαίνεται να χτύπησε το Ιράν την περασμένη Δευτέρα, αφού βάση της CIA στη Σαουδική Αραβία φαίνεται να δέχτηκε επίθεση από drone, σύμφωνα με τη «Washington Pos». Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones πιθανότατα του Ιράν χτύπησαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, αλλά δεν αποκάλυψαν ότι η επίθεση έπληξε και το κέντρο κατασκοπείας CIA των ΗΠΑ. Κανένα μέλος του προσωπικού της CIA δεν τραυματίστηκε. Η υπηρεσία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

1.097 νεκροί στο Ιράν από το Σάββατο Το αμερικανικό πρακτορείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 1.097 θάνατοι πολιτών στο Ιράν. Από αυτούς, 181 ήταν παιδιά κάτω των 10 ετών. Ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 5.402, εκ των οποίων 100 είναι παιδιά. Το πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 104 επιθέσεις.

Φρουροί της Επανάστασης: Έχουμε τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τη θαλάσσια οδό κινδυνεύει να υποστεί ζημιές από πυραύλους ή «αδέσποτα» drones. «Επί του παρόντος, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο αξιωματικός του IRGC Mohammad Akbarzadeh σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο ισχυρισμός των Φρουρών της Επανάστασης ήρθε λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είναι έτοιμο να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα πλοία μέσω της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού του Κόλπου.

Βίντεο από τα νυχτερινά χτυπήματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">B-52 bombers dropping on Tehran.<br><br>This is a ring of fire: 32 tons of precision bombs.<br><br>The Islamists didn't understand who they were dealing with; they were too busy convincing themselves that their army was the most powerful on the planet.<br><br>The people of Iran rejoice in seeing… <a href="https://t.co/BWqMYDymEc">pic.twitter.com/BWqMYDymEc</a></p>— Iron Lion Zion (@aLioNinZion) <a href="https://twitter.com/aLioNinZion/status/2029061401415958779?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>