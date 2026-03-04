Κύπρος: Οδηγία των ΗΠΑ για απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού από την Αμερικανική Πρεσβεία

Επικαλούνται λόγους ασφαλείας
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (State Department) έδωσε εντολή στο προσωπικό του που δεν είναι απαραίτητο και στις οικογένειές τους στην Κύπρο, να φύγουν από το νησί, μετά τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ.
Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι απαραίτητοι για η λειτουργία της πρεσβείας και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια».
Αυτή είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε ισχύ μία τέτοια οδηγία για αυτούς στην Κύπρο, ενώ ανάλογη οδηγία δόθηκε και στους Αμερικανούς στο Πακιστάν.
Οι ΗΠΑ έδωσαν προχθές εντολή και σε προσωπικό τους που βρίσκεται σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να «φύγουν τώρα», χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους.
Ταξίδι από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο για Ναυπάκτιους- Συνοδεία προξενικής αρχής
Τσίμπησαν ήδη οι τιμές της βενζίνης και του diesel κίνησης στην Πάτρα - ΦΩΤΟ
Θρήνος στο Ιράν για τις 165 μαθήτριες: Αποκαρδιωτικές φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr