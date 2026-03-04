Κύπρος: Οδηγία των ΗΠΑ για απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού από την Αμερικανική Πρεσβεία

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (State Department) έδωσε εντολή στο προσωπικό του που δεν είναι απαραίτητο και στις οικογένειές τους στην Κύπρο, να φύγουν από το νησί, μετά τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι απαραίτητοι για η λειτουργία της πρεσβείας και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια».