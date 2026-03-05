Back to Top
Ιράν μετά τη βύθιση της φρεγάτας στη Σρι Λάνκα: «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά»

Η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ

Οι ΗΠΑ έπληξαν σε διεθνή ύδατα και χωρίς προειδοποίηση την ιρανική φρεγάτα Dena, η οποία είχε προσκληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και στην οποία βρίσκονταν σχεδόν 130 ναύτες, ανακοίνωσε μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί μιλώντας για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας ανοιχτα της Σρι Λάνκα μετά από πλήγμα αμερικανικού υποβρυχίου.

