Ιράν μετά τη βύθιση της φρεγάτας στη Σρι Λάνκα: «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά»

Η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ
Οι ΗΠΑ έπληξαν σε διεθνή ύδατα και χωρίς προειδοποίηση την ιρανική φρεγάτα Dena, η οποία είχε προσκληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και στην οποία βρίσκονταν σχεδόν 130 ναύτες, ανακοίνωσε μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί μιλώντας για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας ανοιχτα της Σρι Λάνκα μετά από πλήγμα αμερικανικού υποβρυχίου.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
