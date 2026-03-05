Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση απατεώνων που εμφανίζονταν ως «υπαλλήλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές»

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 στο Ζεφύρι Αττικής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντόπισαν το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης και προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, καθώς και ο συντονιστής των επιχειρησιακών ομάδων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συγκροτήσει από τον Ιούλιο του 2025 εγκληματική οργάνωση με σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με βασικό στόχο τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών.

Η οργάνωση αποτελούνταν από το αρχηγικό μέλος, το λεγόμενο «τηλεφωνικό κέντρο» και τις «επιχειρησιακές ομάδες».

Οι λεγόμενοι «τηλεφωνητές» αναζητούσαν στοιχεία πολιτών από τηλεφωνικούς καταλόγους και πραγματοποιούσαν καθημερινά δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις, παρουσιάζοντας ψευδή περιστατικά ως αληθινά.

Κατά τη διάρκεια των κλήσεων εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές και χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, ζητήματα με τη φορολογική δήλωση ή την ανάγκη ασφάλισης χρημάτων και τιμαλφών.

Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετήσουν σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα ή έξω από την οικία τους.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν δράση τα μέλη των «επιχειρησιακών ομάδων», τα οποία είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα». Χρησιμοποιώντας κυρίως ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν στις κατοικίες των θυμάτων και παραλάμβαναν χρήματα και τιμαλφή, με το πρόσχημα της καταμέτρησης ή της εκτίμησής τους.

Ο ρόλος του αρχηγού

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε το αρχηγικό μέλος, το οποίο λειτουργούσε ως «διευθυντής». Επόπτευε τους τηλεφωνητές και, σε συνεργασία με τον συντονιστή, καθοδηγούσε τις επιχειρησιακές ομάδες να μεταβούν άμεσα στα σπίτια των θυμάτων για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές, αλλάζοντας συχνά την τοποθεσία του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Παράλληλα, στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα είχαν εγκαταστήσει κάγκελα ασφαλείας και συστήματα παρακολούθησης, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανή παρουσία της αστυνομίας.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 κινητά τηλέφωνα

22 κάρτες SIM

10 επώνυμα ρολόγια

4 χρυσές αλυσίδες

2 δαχτυλίδια

9 φυσίγγια των 9 mm

καταγραφικό σύστημα

2 αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα είχε χρησιμοποιηθεί σε ληστεία τον Ιούλιο του 2025 με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ

το χρηματικό ποσό των 3.900 ευρώ

Δεκάδες θύματα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 40 περιπτώσεις απάτης, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.