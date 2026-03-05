Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την Μουρτζούκου: «Δεν ήταν σε ψύχωση, αντιλαμβανόταν το άδικο των πράξεών της»

Σοβαρές αποκαλύψεις προκύπτουν από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία συντάχθηκε μετά από διάταξη της Ανακρίτριας Πατρών.

Το βασικό συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: η κατηγορουμένη δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης, δεν έπασχε από επιλόχεια διαταραχή και δεν είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Η έκθεση, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2026, υπογράφεται από τον καθηγητή Δικανικής Ψυχιατρικής και Κλινικής Φαρμακολογίας του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Αλεβιζόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής Μιχάλη Χατζούλη. Για τη σύνταξή της πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις στις Φυλακές Κορυδαλλού, παρουσία τεχνικών συμβούλων, καθώς και δύο βασικά ψυχομετρικά τεστ.

«Μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος»

Σύμφωνα με το πόρισμα, «δεν προκύπτει ψυχική διαταραχή που να επηρεάζει την ικανότητα διάκρισης δικαίου – αδίκου». Οι πραγματογνώμονες καταλήγουν ότι η κατηγορουμένη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της και μπορούσε να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική και ψυχική ικανότητα για να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, καθώς «έχει πλήρη ικανότητα να κατανοήσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται, να διακρίνει τους παράγοντες της δίκης και να παρακολουθήσει την εναντίον της ποινική διαδικασία».

Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση και εκμετάλλευση

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, η 25χρονη φέρεται να περιέγραψε ένα ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό παιδικής ηλικίας, κάνοντας λόγο για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, χρήση ναρκωτικών και εκμετάλλευση.

Όπως ανέφερε στους ειδικούς, η μητέρα της την κακοποιούσε από πολύ μικρή ηλικία, υποστηρίζοντας ότι από 3 έως 4 ετών της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο, προκαλώντας της τραυματισμούς και απώλεια συνείδησης. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η αδερφή της απέκτησε προβλήματα ακοής έπειτα από χαστούκι που δέχθηκε σε ηλικία 4 ετών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει εάν αυτό επιβεβαιώθηκε ιατρικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορουμένη υποστήριξε ακόμη ότι από την ηλικία των 10 ετών και μέχρι την ενηλικίωσή της, η μητέρα της την εξανάγκαζε να εκδίδεται με άνδρες, ενώ ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό της πρόσωπο, γεγονός που δεν είχε αποκαλύψει τότε.

«Με προέτρεψε να κάνω σχέση για να ξεχρεώσει χρήματα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο ισχυρισμός της ότι σε ηλικία 18 ετών η μητέρα της την προέτρεψε να συνάψει σχέση επί πληρωμή με άνδρα, με στόχο – όπως της φέρεται να ειπώθηκε – να εξοφληθούν οικονομικές υποχρεώσεις. Η ίδια ανέφερε ότι έζησε μαζί του για ένα διάστημα και άφησε να εννοηθεί ότι την εξέδιδε, ενώ μαζί του απέκτησε και τα δύο της παιδιά.

Αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτοτραυματισμοί

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε ότι παρουσιάζει αυτοκτονικές τάσεις από την εφηβεία, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την αποκάλυψη ότι ο βιολογικός της πατέρας ενδέχεται να μην είναι αυτός που πίστευε, αλλά συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των συνεδριών προχώρησε και σε αυτοτραυματισμό, κόβοντας τα χέρια της εντός των φυλακών. Παράλληλα, έκανε λόγο για χρόνια διαταραχή της διάθεσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια των παιδιών της και της αδερφής της.

Οι πραγματογνώμονες καταγράφουν επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφάνισε σύγχυση, όπως για παράδειγμα όταν δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια ημερομηνίες γέννησης, ενώ για κρίσιμα γεγονότα επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Χαμηλός δείκτης νοημοσύνης – αλλά όχι μειωμένη ποινική ευθύνη

Η κατηγορουμένη συγκέντρωσε δείκτη νοημοσύνης 62, που αντιστοιχεί σε ήπια νοητική υστέρηση. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό ενδέχεται να συνδέεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό της υπόβαθρο και διευκρινίζουν ότι ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης δεν συνεπάγεται αυτομάτως μειωμένη ποινική ευθύνη.

Όσον αφορά το τεστ προσωπικότητας MMPI-2, το αποτέλεσμα κρίθηκε μη έγκυρο, καθώς διαπιστώθηκε σημαντική ασυνέπεια στις απαντήσεις της, καθώς και μεγάλος αριθμός ασυνήθιστων ή υπερβολικών απαντήσεων.

