Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλαβρυτινός σεφ στο Ντουμπάι: Τι λέει ο Αλέξανδρος Σπέρχος για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καλαβρυτινός σεφ στο Ντουμπάι: Τι λέει ο...

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram εμφανίζεται καθησυχαστικός για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες

Ο επιχειρηματίας και βραβευμένος σεφ Αλέξανδρος Σπέρχος, με καταγωγή από το χωριό Άνω Λουσοί των Καλαβρύτων, ζει και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό επιχειρηματικό δίκτυο στον χώρο της εστίασης, με 14 εστιατόρια υπό τη δική του «ομπρέλα».

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο ίδιος εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο Ντουμπάι, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στην πόλη και επιχειρώντας να ηρεμήσει όσους ανησυχούν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ειδήσεις Τώρα

Η ΕΣΗΕΠΗΝ γιορτάζει τα 100 της χρόνια και «γράφει ιστορία»- Η διπλή επέτειος ορόσημο και η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας

Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Ελληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι - ΦΩΤΟ μέσα από το αεροσκάφος

Ποιες χώρες στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Σεφ Ντουμπάι Μέση Ανατολή Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b1\u03bb\u03ac\u03b2\u03c1\u03c5\u03c4\u03b1","\u03a3\u03b5\u03c6","\u039d\u03c4\u03bf\u03c5\u03bc\u03c0\u03ac\u03b9","\u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u0391\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae","\u03a0\u03cc\u03bb\u03b5\u03bc\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u0391\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae "]
823222
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις