Καλαβρυτινός σεφ στο Ντουμπάι: Τι λέει ο Αλέξανδρος Σπέρχος για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram εμφανίζεται καθησυχαστικός για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες
Ο επιχειρηματίας και βραβευμένος σεφ Αλέξανδρος Σπέρχος, με καταγωγή από το χωριό Άνω Λουσοί των Καλαβρύτων, ζει και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό επιχειρηματικό δίκτυο στον χώρο της εστίασης, με 14 εστιατόρια υπό τη δική του «ομπρέλα».
Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο ίδιος εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο Ντουμπάι, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στην πόλη και επιχειρώντας να ηρεμήσει όσους ανησυχούν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
