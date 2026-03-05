Ποιες χώρες στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο

Η ελληνική παρουσία στην Κύπρο περιλαμβάνει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει μπει στην 6η μέρα του, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην Κύπρο, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που παρείχαν συνδρομή στη Λευκωσία, στέλνοντας τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Παράλληλα, η Αθήνα μετέφερε στη Μεγαλόνησο δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS «Dragon», το οποίο όμως αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα. Σε σημερινές του δηλώσεις, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι την Παρασκευή θα βρίσκονται στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα Wildcat.
Σε διάγγελμά του την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Languedoc», η οποία έφτασε σήμερα στην περιοχή.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή να αποπλεύσει προς τη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν επίσης ότι θα στείλουν ναυτικά μέσα για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο.
Επειτα από γαλλικό αίτημα, η Ολλανδία εξετάζει την αποστολή της φρεγάτας «Evertsen» ως συνοδεία στο γαλλικό αεροπλανοφόρο, όπως έγινε χθες γνωστό.
Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ελλάδας και «όλοι συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία για την προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και να συντονίσουν την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο».
Το υπ. Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας
Το υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».
Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.
Η φρεγάτα «Cristóbal» θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.
