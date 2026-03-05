Ποιες χώρες στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει μπει στην 6η μέρα του, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην Κύπρο, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που παρείχαν συνδρομή στη Λευκωσία, στέλνοντας τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Παράλληλα, η Αθήνα μετέφερε στη Μεγαλόνησο δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS «Dragon», το οποίο όμως αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα. Σε σημερινές του δηλώσεις, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι την Παρασκευή θα βρίσκονται στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα Wildcat.

Σε διάγγελμά του την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Languedoc», η οποία έφτασε σήμερα στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή να αποπλεύσει προς τη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.