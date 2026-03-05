Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος Γάλλος που έπεσε από τον 3ο όροφο ξενοδοχείου

Το παιδί ήταν σε εκδρομή με το σχολείο
Τραγωδία στα Εξάρχεια με ανήλικο μαθητή γαλλικής καταγωγής να πέφτει από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου και να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού 72, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά.
Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.
Το παιδί διακομίστηκε στο Παίδων Αγία Σοφία όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
