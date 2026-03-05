Η ΕΣΗΕΠΗΝ γιορτάζει τα 100 της χρόνια και «γράφει ιστορία»- Η διπλή επέτειος ορόσημο και η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας

Με τον γενικό τίτλο «Γράφοντας ιστορία…», η Ένωση εγκαινιάζει έναν κύκλο επετειακών εκδηλώσεων
Συμπληρώνοντας έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς, η ΕΣΗΕΠΗΝ, η μεγαλύτερη γεωγραφικά Ένωση Συντακτών της χώρας, γιορτάζει το 2026 ένα ιστορικό ορόσημο.
Με τον γενικό τίτλο «Γράφοντας ιστορία…», η Ένωση εγκαινιάζει έναν κύκλο επετειακών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της ενημέρωσης και της ελευθεροτυπίας στην ελληνική περιφέρεια.
«Η αυλαία των εορτασμών ανοίγει στις 27 Μαρτίου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί, η σύγχρονη ιστορία του κλάδου θα ξεδιπλωθεί μέσα από σπάνια τεκμήρια του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και πνευματικής προσφοράς. Η επέτειος αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια αφορμή για αναστοχασμό σχετικά με το μέλλον της δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες» επισημαίνει στο thebest.gr ο ταμίας της ΕΣΗΕΠΗΝ Μιχάλης Βασιλάκης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Ένωση προγραμματίζει σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της:
* Συνέδρια και εκθέσεις υψηλού επιπέδου για την καταγραφή της πορείας του περιφερειακού Τύπου.
* Πολιτιστικές δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.
* Επιμορφωτικές πρωτοβουλίες για τους δημοσιογράφους και τον προβληματισμό γύρω από τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
«Από το 1926, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως «Ένωσις Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων», μέχρι τη σημερινή της μορφή, η ΕΣΗΕΠΗΝ παραμένει θεματοφύλακας μιας πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς. Σε μια εποχή που η αξιόπιστη ενημέρωση βάλλεται, το χρέος της ΕΣΗΕΠΗΝ είναι να διαφυλάξει αυτή την πνευματική παρακαταθήκη» συμπληρώνει.
Επετειακό Λεύκωμα για τα 100 χρόνια
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων προχωρά στην έκδοση ενός επετειακού λευκώματος, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στην εκατονταετή διαδρομή της. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Μάγνης, συγκροτώντας ένα έργο που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας.
«Το λεύκωμα περιλαμβάνει αναλυτικό χρονολόγιο της Ένωσης, ενώ χαρτογραφεί το ενημερωτικό τοπίο της χώρας από τη μετεπαναστατική εποχή έως το 1926, έτος ίδρυσης της αρχικής «Ενώσεως Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εμβληματικές μορφές που σφράγισαν την πορεία της ΕΣΗΕΠΗΝ, όπως οι Ν. Πολίτης, Ι. Καραλής, Ιω. Βουλδής και Βρ. Λευτάκης. Η έκδοση εμπλουτίζεται με βιωματικά κείμενα μελών από όλη τη γεωγραφική εμβέλεια της Ένωσης, εκτενές αφιέρωμα στο Μουσείο Τύπου που συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης πολιτιστικής προσφοράς, αναφορές στους θεσμούς της Ένωσης όπως είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ο παραδοσιακός «Χορός των Συντακτών» κ.α.» εξηγεί ο κ. Βασιλάκης.
Μέσα από «μικρές ιστορίες» αποτυπώνεται η εμπλοκή της Ένωσης στην κοινωνική ζωή, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με άρθρα σύγχρονου προβληματισμού για την κρίση στον Τύπο και την εισβολή των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για μια έκδοση που αναδεικνύει την ΕΣΗΕΠΗΝ ως ζωντανό κύτταρο της ενημέρωσης και της Δημοκρατίας.
70 χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου Τύπου
Διπλή επέτειος -ορόσημο είναι η φετινή καθώς εκτός από τα 100 χρόνια ίδρυσης της ΕΣΗΕΠΗΝ, συμπληρώνονται και 70 χρόνια από την ίδρυση του πολιτιστικού φορέα της, το Μουσείο Τύπου.
Το Μουσείο Τύπου Πατρών, που ιδρύθηκε το 1956 και λειτουργεί από το 1957, αποτελεί μια αληθινή «Κιβωτό της Ιστορίας». «Είναι το μοναδικό οργανωμένο Μουσείο Τύπου στην Ελλάδα και παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που συντηρείται αποκλειστικά από τον δημοσιογραφικό κόσμο, δικαιώνοντας το όραμα των προηγούμενων δημοσιογραφικών γενεών» αναφέρει ο Μιχάλης Βασιλάκης.
Στις προθήκες και τα αρχεία φυλάσσεται η «πρώτη ύλη» της εθνικής μας μνήμης:
Περισσότεροι από 1.500 τίτλοι εφημερίδων από το 1815.
Σπάνια περιοδικά, ημερολόγια και εκδόσεις που ξεκινούν από τον 17ο αιώνα.
Πολύτιμα κειμήλια, όπως το πρωτότυπο χειρόγραφο της Γ’ Εθνοσυνέλευσης και ενυπόγραφη επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
«Σήμερα, το Μουσείο μας δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός ανοιχτός στην κοινωνία. Με 303.000 ψηφιοποιημένες σελίδες ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, προσφέρουμε πολύτιμα εργαλεία στην έρευνα. Παράλληλα, μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές εκθέσεις για το 1821 και το Έπος του ’40, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση στις νέες γενιές» προσθέτει.
Οι διοικήσεις της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Μουσείου Τύπου απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε όλες και όλους να επισκεφθούν το Μουσείο που εδρεύει στην οδό Μαιζώνος 200 για να ανακαλύψουν τα «διδάγματα του παρελθόντος» που παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr