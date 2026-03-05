Η ΕΣΗΕΠΗΝ γιορτάζει τα 100 της χρόνια και «γράφει ιστορία»- Η διπλή επέτειος ορόσημο και η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας

Με τον γενικό τίτλο «Γράφοντας ιστορία…», η Ένωση εγκαινιάζει έναν κύκλο επετειακών εκδηλώσεων

Συμπληρώνοντας έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς, η ΕΣΗΕΠΗΝ, η μεγαλύτερη γεωγραφικά Ένωση Συντακτών της χώρας, γιορτάζει το 2026 ένα ιστορικό ορόσημο. Με τον γενικό τίτλο «Γράφοντας ιστορία…», η Ένωση εγκαινιάζει έναν κύκλο επετειακών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της ενημέρωσης και της ελευθεροτυπίας στην ελληνική περιφέρεια. «Η αυλαία των εορτασμών ανοίγει στις 27 Μαρτίου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί, η σύγχρονη ιστορία του κλάδου θα ξεδιπλωθεί μέσα από σπάνια τεκμήρια του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και πνευματικής προσφοράς. Η επέτειος αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια αφορμή για αναστοχασμό σχετικά με το μέλλον της δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες» επισημαίνει στο thebest.gr ο ταμίας της ΕΣΗΕΠΗΝ Μιχάλης Βασιλάκης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Ένωση προγραμματίζει σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της: * Συνέδρια και εκθέσεις υψηλού επιπέδου για την καταγραφή της πορείας του περιφερειακού Τύπου.

* Πολιτιστικές δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

* Επιμορφωτικές πρωτοβουλίες για τους δημοσιογράφους και τον προβληματισμό γύρω από τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

«Από το 1926, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως «Ένωσις Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων», μέχρι τη σημερινή της μορφή, η ΕΣΗΕΠΗΝ παραμένει θεματοφύλακας μιας πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς. Σε μια εποχή που η αξιόπιστη ενημέρωση βάλλεται, το χρέος της ΕΣΗΕΠΗΝ είναι να διαφυλάξει αυτή την πνευματική παρακαταθήκη» συμπληρώνει.

Επετειακό Λεύκωμα για τα 100 χρόνια Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων προχωρά στην έκδοση ενός επετειακού λευκώματος, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στην εκατονταετή διαδρομή της. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Μάγνης, συγκροτώντας ένα έργο που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας. «Το λεύκωμα περιλαμβάνει αναλυτικό χρονολόγιο της Ένωσης, ενώ χαρτογραφεί το ενημερωτικό τοπίο της χώρας από τη μετεπαναστατική εποχή έως το 1926, έτος ίδρυσης της αρχικής «Ενώσεως Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εμβληματικές μορφές που σφράγισαν την πορεία της ΕΣΗΕΠΗΝ, όπως οι Ν. Πολίτης, Ι. Καραλής, Ιω. Βουλδής και Βρ. Λευτάκης. Η έκδοση εμπλουτίζεται με βιωματικά κείμενα μελών από όλη τη γεωγραφική εμβέλεια της Ένωσης, εκτενές αφιέρωμα στο Μουσείο Τύπου που συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης πολιτιστικής προσφοράς, αναφορές στους θεσμούς της Ένωσης όπως είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ο παραδοσιακός «Χορός των Συντακτών» κ.α.» εξηγεί ο κ. Βασιλάκης. Μέσα από «μικρές ιστορίες» αποτυπώνεται η εμπλοκή της Ένωσης στην κοινωνική ζωή, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με άρθρα σύγχρονου προβληματισμού για την κρίση στον Τύπο και την εισβολή των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για μια έκδοση που αναδεικνύει την ΕΣΗΕΠΗΝ ως ζωντανό κύτταρο της ενημέρωσης και της Δημοκρατίας.