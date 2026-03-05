Λιγότεροι μαθητές στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας- Πτώση εγγραφών σε όλους τους νομούς- Τα δεδομένα στην Αχαΐα

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη μείωση του μαθητικού πληθυσμού την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα που πλήττει την περιοχή και δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, οι εγγραφές μαθητών στους τρεις νομούς της Περιφέρειας παρουσιάζουν σταθερή πτωτική πορεία. Συνολικά, από το σχολικό έτος 2014-2015 έως και το 2024-2025, η μείωση φτάνει το 24,03%.

Η εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Το 2014 είχαν καταγραφεί 6.962 εγγραφές μαθητών, ενώ την περσινή σχολική χρονιά ο αριθμός περιορίστηκε στις 5.208.

Στην Αχαΐα η πτώση φτάνει το 19,77%. Αυτό σημαίνει ότι από τις 3.267 εγγραφές που είχαν καταγραφεί το 2014, πέρυσι μειώθηκαν σε 2.621.

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στο νομό Ηλείας, όπου η μείωση αγγίζει το 30,76%. Οι εγγραφές από 1.541 το 2014 υποχώρησαν στις 1.067 το 2025, αποτυπώνοντας την ένταση της δημογραφικής κρίσης στην περιοχή.

Σημαντική μείωση καταγράφεται και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι εγγραφές μειώθηκαν κατά 25,67%. Από 2.154 μαθητές το 2014, ο αριθμός περιορίστηκε στους 1.601 το 2025.

Τα στοιχεία προκαλούν έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η συνεχής συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη βαθύτερη δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα.