Τα Goody’s στην πλατεία Όλγας, γίνονται Jackaroo

Στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Όλγας πρόκειται να γίνει μια σημαντική αλλαγή σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία εστίασης. Το κατάστημα Goody's που λειτουργεί εδώ και χρόνια στην πλατεία αλλάζει μορφή σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr και θα μετατρέπεται σε Jackaroo.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να φέρει έναν νέο αέρα στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης, καθώς το Jackaroo είναι γνωστό για τα burgers και το πιο μοντέρνο στυλ του.

Το Jackaroo είναι αλυσίδα εστιατορίων που ειδικεύεται κυρίως στα burgers και στο γρήγορο φαγητό. Δημιουργήθηκε από την ελληνική εταιρεία Vivartia Group, που διαχειρίζεται και το brand Goody's.

Το concept του βασίζεται σε πιο «street food» και νεανικό στυλ σε σχέση με τα κλασικά Goody’s. Στο μενού του περιλαμβάνονται burgers, τηγανητές πατάτες, κοτόπουλο, σνακ και διάφορες σάλτσες. Τα καταστήματα Jackaroo έχουν συνήθως μοντέρνο σχεδιασμό και πιο casual ατμόσφαιρα.