Ο δήμος "ξε-αραχνιάζει" τη δημοτική περιουσία του - Τι θα γίνει με Λάγιο και Εργοστάσιο Τέχνης - ΦΩΤΟ

Ο δήμος Πατρέων προχωρά το επόμενο διάστημα σε κινήσεις αξιοποίησης ακινήτων του που αραχνιάζουν, έχουν παραβιαστεί από αγνώστους και "καταρρέουν" λόγω εγκατάλειψης.

Το άλλοτε δημοφιλές κατάστημα εστίασης και αναψυχής στη μαρίνα της Πάτρας με την επωνυμία Λάγιος έχει γίνει εστία μόλυνσης και επίσης καταφύγιο για αγνώστους που μπαινοβγαίνουν στους χώρους του εδώ και χρόνια. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει αξιοποίησή του είτε για να παραχωρηθεί εκ νέου ως κατάστημα εστίασης, είτε (το πιθανότερο) για να αξιοποιηθεί ως γραφεία της λιμενικής ζώνης της μαρίνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται το επόμενο διάστημα η αντιμετώπιση από τη δημοτική αρχή και του Εργοστασίου Τέχνης που επίσης "ρημάζει" εδώ και χρόνια, με σημαντικές φθορές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό συστήματα εξαερισμού ακόμη και τα καθίσματα του χώρου.

Ο δήμος Πατρέων σκοπεύει να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο και για άλλα ακίνητα που ανήκουν στην περιουσία του με την πλειονότητα των περιπτώσεων να φέρουν σημαντικές φθορές από το χρόνο και το πλιάτσικο που κάποιοι έχουν κάνει εδώ και χρόνια.