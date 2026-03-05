Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Πατρών

Το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Η ανακοίνωση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Πατρών, καλούνται όλα τα τακτικά μέλη του να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Λυκείου (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος), την Κυριακή 15/03/2026 και ώρα 6.00 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης

2) Έκθεση πεπραγμένων διαστήματος 29 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2025

3) Απολογισμός εσόδων και εξόδων διαστήματος 29 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2025

4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

5) Έγκριση των πεπραγμένων και απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6) Έγκριση προϋπολογισμού 2026.

Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την προσέλευσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η υπό του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22/03/2026, την ίδια ώρα 6.00 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, άνευ νέας προσκλήσεως και η οποία θα θεωρηθεί απαρτία με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη.