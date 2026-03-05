Δυτ. Ελλάδα: «Από το σκοτάδι στο Φως», 3ήμερη πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανοίγει το δημόσιο διάλογο για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: την ψυχική υγεία.

Με τίτλο «Από το σκοτάδι στο Φως. Μίλα με τους ειδικούς. Η σιωπή βαραίνει», διοργανώνεται τριήμερη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε Πάτρα, Πύργο, και Αγρίνιο με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων, την ενίσχυση της ενημέρωσης και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από ανοιχτή, τεκμηριωμένη και βιωματική συζήτηση.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

· Πάτρα – Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 18:30, στο MY WAY HOTEL & EVENTS (Λεωφ. Όθωνος – Αμαλίας 16).

· Πύργος – Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, ώρα 18:30, στον Χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου (Μανωλοπούλου 47).

· Αγρίνιο – Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ώρα 11:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης).

Στο επίκεντρο των ημερίδων θα βρεθούν παρεμβάσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων που προσεγγίζουν και το ζήτημα της κατάθλιψης τόσο από επιστημονική όσο και από βιωματική σκοπιά, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, και η Ομότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Μένη Μαλλιώρη.

Τις εκδηλώσεις θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής.

Τον συντονισμό των συζητήσεων θα αναλάβουν έγκριτοι δημοσιογράφοι ανά πόλη: η Μαρίνα Ριζογιάννη στην Πάτρα, η Νάντια Μανιάτη στον Πύργο, η Δήμητρα Λαοπόδη στο Αγρίνιο.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021–2027», ενισχύοντας τις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.