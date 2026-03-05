Στάρμερ: “Στέλνουμε ελικόπτερα στην Κύπρο - Χρήση των βάσεών μας μόνο σε περίπτωση άμυνας”

Ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε μια σημαντική συνέντευξη τύπου σήμερα, Πέμπτη (5/3) με στόχο να καθησυχάσει τους Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι ανησυχούν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες του πολέμου για τη χώρα τους.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην περιοχή και επεξεργάζεται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων του.

«Ξέρω ότι οι πολίτες ανησυχούν για τις οικογένειες και τους φίλους τους, για την επίδραση που θα έχει η σύγκρουση στην καθημερινή ζωή και την οικονομία, αλλά και για την πιθανότητα κλιμάκωσης της κατάστασης», είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία του βρετανικού λαού.

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετάσχει στις αρχικές αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η βρετανική θέση παραμένει η εξεύρεση μιας διαπραγματευτικής λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ήδη αρχίσει να ενισχύει την άμυνά του στην περιοχή από τις αρχές του έτους, τοποθετώντας αμυντικά μέσα σε Κύπρο και Κατάρ, περιλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας. «Με την έναρξη των επιθέσεων, βάλαμε αμέσως τα αεροσκάφη μας στον αέρα και καταρρίψαμε πολλούς πυραύλους», δήλωσε. Υπογράμμισε πάντως ότι οι βρετανικές βάσεις θα χρησιμοποιηθούν “σε περίπτωση που χρειαστεί οι σύμμαχοι να αμυνθούν”.

Για τη βοήθεια στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή, ο Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων επιπλέον Typhoon μαχητικών αεροσκαφών στο Κατάρ και την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες κατά drones στην Κύπρο. Επιπλέον, η κυβέρνηση ετοιμάζει την αποστολή του πολεμικού πλοίου HMS Dragon στη Μεσόγειο.

Ειδική αναφορά έκανε και στην επιχείρηση επαναπατρισμού των Βρετανών υπηκόων από τη Μέση Ανατολή, με τις πρώτες πτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει, αν και ο Στάρμερ τόνισε ότι η αποστολή αυτή είναι τεράστια και θα χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 140.000 Βρετανοί έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται στην περιοχή, και η κυβέρνηση προχωρά σε συντονισμένες προσπάθειες για να τους επιστρέψει στη χώρα τους.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, τόνισε ότι ελπίζει η κατάσταση να ηρεμήσει σύντομα και να μην απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες εκκένωσης για όλους τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη σύγκρουση.