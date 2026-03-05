Σία Αναγνωστοπούλου: «Παράνομη εκχέρσωση και αυθαίρετες εργασίες για ανεμογεννήτρια στην Άνω Ζήρια- Άμεση προστασία»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 68483/26-02-2026 πόρισμα-αυτοψία του Δασαρχείου Πατρών, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Άνω Ζήριας. Το συγκεκριμένο πόρισμα επιβεβαιώνει τα κάτωθι:

-Παράνομη εκχέρσωση δάσους: Οι εργασίες οδοποιίας και η πλατεία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας επεκτάθηκαν αυθαίρετα σε έκταση που αντιστοιχεί σε 9,163 στρέμματα δάσους.

-Αυθαίρετη εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε επιπλέον έκταση δάσους περίπου 4 στρεμμάτων που εκχερσώθηκε χωρίς την απαιτούμενη έγκριση.

-Παράνομη υλοτομία: Το Δασαρχείο επιβεβαίωσε ότι τα πεύκα που υλοτομήθηκαν φύονταν εντός του δρόμου πρόσβασης για την κατασκευή του έργου, ενισχύοντας τις καταγγελίες μας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

-Φθορές στον Προφήτη Ηλία: Κατά την αυτοψία, το Δασαρχείο επιβεβαίωσε την ύπαρξη ρωγμών στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, παραπέμποντας το ζήτημα για περαιτέρω έλεγχο στην Πολεοδομία και τις γεωλογικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Δόμησης Αιγιαλείας έχει ήδη προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς κρίθηκε ότι το έργο απαιτούσε κανονική οικοδομική άδεια, ενώ εκκρεμεί αίτηση ανάκλησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το Δασαρχείο Πατρών, με βάση το εν λόγω πόρισμα, είναι υποχρεωμένο να δρομολογήσει τη λήψη μέτρων προστασίας σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ενώ πρέπει να εξεταστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων.

Επειδή, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση δεν είναι πια μια μακρινή απειλή αλλά μια σκληρή πραγματικότητα,

Επειδή, η συνέχιση των εργασιών ή η διατήρηση των παράνομων κατασκευών αποτελεί πρόκληση για την τοπική κοινωνία και υπονομεύει την έννοια του κράτους δικαίου και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την κήρυξη της παράνομα εκχερσωμένης έκτασης ως αναδασωτέας;

2. Είναι διατεθειμένο το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να διασφαλίσει τη νομιμότητα των διαδικασιών και να ελέγξει αν τηρήθηκαν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών;

3. Υπάρχει πρόβλεψη για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει ήδη συντελεστεί στην περιοχή από την αυθαίρετη δράση της εταιρείας;