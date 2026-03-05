Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης ψησταριάς συνελήφθη για ρευματοκλοπή

Όπως προέκυψε, η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλαμαριά συνελήφθη με την κατηγορίας της ρευματοκλοπής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί έλεγχος από τεχνικό συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κατά τον οποίο φαίνεται να διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης.
Όπως προέκυψε, η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου - Αναλήψεως πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες στον 40χρονο, που -κατά πληροφορίες- διατηρεί ψησταριά στην περιοχή.
Η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ύψος της οικονομικής ζημιάς.
Μέση Ανατολή: Αμερικανικό F-15 κατερρίφθη στο Ιράν- «Χτυπήσαμε αμερικανικό τάνκερ» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Politico: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πόλεμο 100 ημερών
Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού μετά τα 201 υπέρ για την επιστολική ψήφο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr