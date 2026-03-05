Kαθαρισμοί δασικών δρόμων από την Πολιτική Προστασία Π.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό

"Βαρύτητα στη θωράκιση των ορεινών περιοχών της Αχαΐας, ιδιαίτερα σε δασικά και δυσπρόσιτα σημεία δίνει και φέτος η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας, με την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα του Τμήματος Μηχανικου, για τον καθαρισμό δασικών δρόμων στον ορεινό όγκο της Αχαϊας και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια και συνεχίζει:

Έτσι, και φέτος διατέθηκε από την στρατιωτική ηγεσία ερπυστριοφόρο στρατιωτικό όχημα, προκειμένου να προβεί σε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμούς. O κ. Ζαΐμης ευχαρίστησε θερμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις για την συνεργασία.

Όπως δήλωσε: «Καθημερινά, από την περασμένη Δευτέρα 2 Μαρτίου και για δυο εβδομάδες, καθαρίζονται τα σημεία που βρίσκονται σε δασικό ιστό και στα οποία θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη προσβασιμότητα ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου. Στόχος είναι να διευκολύνουμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών, που θα πρέπει να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ορεινά, συχνά δυσπρόσιτα σημεία, τα οποία μας έχει υποδείξει το Δασαρχείο ώστε να γίνουν στοχευμένοι καθαρισμοί. Είναι πολύτιμη η συμβολή του Στρατού και φέτος και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα που κάναμε ως Π.Ε. Αχαΐας. Από την πλευρά μας κάνουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει, δίπλα στους πολίτες και στην κοινωνία για την προστασία των συμπολιτών μας και των περιουσιών τους, αλλά και του φυσικού πλούτου».