Reuters: Το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters το μεσημέρι της Πέμπτης (5.2.26), επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.