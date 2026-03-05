Reuters: Το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στη δεύτερη φάση του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες δύο πηγών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.
Το Ισραήλ θα επιτεθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στη δεύτερη φάση του πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters το μεσημέρι της Πέμπτης (5.2.26), επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει πλήρως την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το έδαφός του μέχρι το τέλος του πολέμου.
Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν στοχεύσει συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, με επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών και εγκαταστάσεων παραγωγής.
Πολλές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν βρίσκονται βαθιά στο υπέδαφος. Επομένως, μόνο οι ΗΠΑ, με τα βαριά βομβαρδιστικά τους, έχουν την ικανότητα να τις στοχεύσουν.
