Κολωνός: «Έδωσα μόνο δύο χαστούκια», λέει ο 38χρονος που προφυλακίζεται γιατί χτύπησε μέχρι θανάτου την σύντροφό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, που κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου την 31χρονου σύντροφο του.

Μετά την απολογία του, ο 38χρονος από τον Κολωνό, κρίθηκε προφυλακιστέος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί υπό διερεύνηση.Στην απολογία του, ο 38χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι είχε ρίξει στο θύμα δύο χαστούκια ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η Νεκταρία γινόταν επιθετική μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

«Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της «αστείρευτης δίψας της για αλκόολ», η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της».

Μάλιστα ο 38χρονος, περιγράφοντας τη σκηνή με το χαστούκι, διευκρινίζει:

«Σημειωτέον δε, ότι από το χαστούκι εκείνο, πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε».

Θέλοντας να τονίσει τη σχέση της άτυχης κοπέλας με το αλκοόλ, είπε σε άλλο σημείο της απολογία του:

«Η ίδια απαιτούσε επιτακτικά να πιει, ενώ σε περίπτωση που τυχόν δεν είχε αλκοόλ είτε θα γινόταν άκρως επιθετική απέναντί μου, είτε θα κοιμόταν. Σε κάθε περίπτωση όσο ήταν ξύπνια έπρεπε να έχει αλκοόλ, ειδάλλως δεν μπορούσε κυριολεκτικά να ζήσει χωρίς αυτό… Από τότε που έχασε την μάνα της, η Νεκταρία ξέφυγε με το ποτό και έπινε πάρα πολύ…

Η Νεκταρία σταμάτησε να εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα λίγο μετά που έχασε τη μάνα της και τότε ξεκίνησε να πίνει πάρα πολύ το οποίο της είχε δημιουργήσει πρόβλημα με το συκώτι της. Έκτοτε προσπαθούσα να την βοηθάω ακόμα περισσότερο, κυρίως ψυχολογικά».

«Ο θάνατός της δεν προήλθε από χτύπημα δικό μου»

«Όσον αφορά τον θάνατο της Νεκταρίας αυτός σε καμία περίπτωση δεν προήλθε από κάποιο χτύπημα δικό μου. Το αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται περίτρανα και από τον ορισθέντα ιατροδικαστή, ο οποίος και εξέτασε την εκλιπούσα Νεκταρία και ο οποίος παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις επιβεβαιώνει ως αιτία θανάτου την προχωρημένη κίρρωση ήπατος από την οποία έπασχε» αναφέρει σε άλλο σημείο της απολογίας του.