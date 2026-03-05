Back to Top
Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Ελληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι - ΦΩΤΟ μέσα από το αεροσκάφος

Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Ελλη...

Ανάμεσά τους συγγενείς των αθλητών της ομάδας του Άρη

Επέστρεψε στην Ελλάδα η πτήση με τους γονείς και τους συγγενείς των αθλητών της ομάδας μπασκετ Κ18 του Άρη, που συμμετείχε σε τουρνουά της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι, αφού πριν από λίγο έφτασαν στην Ελευσίνα.

Η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τους μέσα από το C-130 που έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στη χώρα μας, μετά την περιπέτεια που έζησαν, καθώς λόγω των εχθροπαξιών εγκλωβίστηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σημειώνεται ότι χθες, η αποστολή με τους αθλητές έφτασε με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη, μετά την περιπέτεια που έζησαν καθώς οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν εν μέσω αναμέτρησης για την NextGen της Ευρωλίγκας.

Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

