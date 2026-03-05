Αμαλιάδα: Εννέα κουτάβια σε τσουβάλια, πεταμένα σε λίμνη

Μια εικόνα που σοκάρει. Μια πράξη που δεν χωρά καμία δικαιολογία. Στη γέφυρα στα Λαβδέικα, στην Αμαλιάδα, εννέα κουτάβια βρέθηκαν κλεισμένα μέσα σε τσουβάλια και πεταμένα σε λίμνη με νερό. Από τα εννέα, μόνο δύο βρέθηκαν ζωντανά. Τα υπόλοιπα δεν τα κατάφεραν.

Η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί κακούργημα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι ποινές είναι βαριές, τα πρόστιμα υψηλά.

Το γεγονός έγινε γνωστό ύστερα από σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δύο σκυλάκια που σώθηκαν μέσα από αυτή τη φρίκη, και παλεύουν να ζήσουν τώρα ζητούν μια ευκαιρία.

Δύο κουτάβια που γλίτωσαν από ασφυξία και πνιγμό, χρειάζονται τώρα φιλοξενία. Χρειάζονται υιοθεσία