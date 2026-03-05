Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος υποψηφίων αναδόχων γονέων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους αναδόχους γονείς, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για τον γονεϊκό ρόλο.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα, ανακοίνωσε τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους αναδόχους γονείς, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα) και περιλάμβανε πέντε συναντήσεις, από τις 11 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων αναδόχων γονέων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα γονικά τους καθήκοντα και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά που θα φιλοξενήσουν.

Ειδικότερα το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών, στις προσδοκίες των υποψηφίων αναδόχων γονέων, στην κατανόηση του γονεϊκού ρόλου, σε ζητήματα παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού, στα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και στη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας παιδιού και ανάδοχων γονέων με την οικογένεια προέλευσης του.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε: «Η αναδοχή αποτελεί πράξη ευθύνης και προσφοράς. Με το πρόγραμμα αυτό στηρίζουμε έμπρακτα τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, παρέχοντάς τους γνώση και υποστήριξη».