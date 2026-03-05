Συμφωνία Μακρόν - Μητσοτάκη - Μελόνι για συντονισμό ενεργειών σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Α. Μεσόγειο

«Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβαν και την κοινή τους δέσμευση για στήριξη των Χωρών του Κόλπου, οι οποίες πλήττονται από τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιραν, και υπέρ της ασφάλειας της Κύπρου, όπως και για να αποφευχθεί στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο", προστίθεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση , κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις της συρραξης στο Ιράν, με τις επιπτώσεις της στην Μέση Ανατολή και σε διεθνή κλίμακα, όπως και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε πριν από λίγο τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην παρέμβασή του σήμερα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχαν και οι ΥΠΕΞ των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, εξέφρασε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την στήριξη του προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Επίσης επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύης στην Κύπρο ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τις επιτόπιες Αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στην επικράτηση της διπλωματίας έναντι του πολέμου καθώς και στην ανάγκη σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των αμάχων και στην προστασία θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Μέσα σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε σήμερα το πρωί την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

Στην Κύπρο ο Βρετανός υπ. Άμυνας

Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο Βρετανός υπουργός 'Αμυνας Τζον Χίλι σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που προκλήθηκε μετά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου.

Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον των Βρετανών για τα τεκταινόμενα και για την ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας εξαιτίας των κακών χειρισμών της Βρετανίας ώστε ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο, ο πρέσβης δρ Κυριακός Κούρος έχει δώσει σειρά συνεντεύξεων σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το SKY Νews, το δημοφιλές πρόγραμμα Newsnight κ.α.. Σε όλες του τις συνεντεύξεις οι βρετανοί δημοσιογράφοι τον ρωτούν για την δυσαρέσκεια που έχει εκφράσει η Λευκωσία για τους χειρισμούς του Λονδίνου στις αρχές τις εβδομάδας και αν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις των δύο κρατών.

Ο δρ. Κούρος μεταξύ άλλων μίλησε για την ανησυχία που επικρατεί στην Κύπρο μετά την επίθεση με drone, υπογραμμίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο πλήττεται επιτυχώς από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο ίδιος τόνισε πως στις βρετανικές βάσεις δεν διαμένει μόνο βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και μεγάλος αριθμός Κυπρίων πολιτών που ζουν και εργάζονται στις περιοχές αυτές.

Ο Κύπριος διπλωμάτης αναφέρθηκε επίσης στην έντονη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου τις τελευταίες ημέρες, με τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου της Κύπρου και του Βρετανού πρωθυπουργού, καθώς και επαφές σε επίπεδο υπουργών και συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη κινητοποιήσει συμμάχους της για την ενίσχυση της ασφάλειας στο νησί. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει αποστείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ αναμένεται και στρατιωτική συνδρομή από τη Γαλλία.

Ο δρ. Κούρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ότι τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάδειξή της ως ανθρωπιστικού κόμβου για επιχειρήσεις εκκένωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αναφερόμενος στις βρετανικές βάσεις στο νησί, σημείωσε ότι η παρουσία τους προβλέπεται από τις Συνθήκες για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο επεσήμανε πως, αν οι βάσεις μετατραπούν σε στόχο επιθέσεων χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες προστασίας, τότε δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για την Κύπρο και τους κατοίκους της. «Αν οι βάσεις γίνουν μέρος του προβλήματος και μετατραπούν σε πόλο έλξης απειλών χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προστασίας τους και της ίδιας της χώρας, τότε κάτι δεν γίνεται σωστά», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο BBC.

Κατά τα λοιπά, με ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο 'Αμυνας επιβεβαίωσε ότι το drone που έπληξε την βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου τα μεσάνυχτα τη Κυριακής ήταν τύπου «Σαχίντ, παρόμοιο με τα ιρανικής σχεδίασης drone». Διευκρινίζει δε πως δεν απογειώθηκε από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει από ποια περιοχή προήλθε.

Παράλληλα γνωστοποιεί ότι μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35B της Βασιλικής Αεροπορίας συνεχίζουν αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή με υποστήριξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού Voyager, «για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων στην περιοχή», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνει ότι ενισχύθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε βρετανικές και συμμαχικές βάσεις στην περιοχή, ενώ επισημαίνεται πως ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet ικανούς να αντιμετωπίζουν εναέριες απειλές όπως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αναμένεται να φθάσουν στην Κύπρο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία θα στείλουν ναυτικές δυνάμεις στην Κύπρο

Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

Το υπ. Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας

Το υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένταση εξαιτίας της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον την χρήση των ισπανικών βάσεων στον πόλεμο κατά του Ιράν και λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις της ισπανίδας υπουργού Αμυνας η οποία διαβεβαίωσε ότι η Ισπανία «θα αξιολογήσει» την πιθανότητα αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο αν οι ευρωπαίοι εταίροι το ζητήσουν από την Μαδρίτη.

Εάν «η Ευρωπαϊκή Ενωση, για την προστασία της Κύπρου, αποφάσιζε ορισμένες αποστολές», η Ισπανία «θα το λάμβανε υπ' όψιν και θα αξιολογούσε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε η Μαργκαρίτα Ρόμπλες σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου της.