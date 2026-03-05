ΥΠΕΞ σε Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, με αφορμή σημερινή δήλωση του Τούρκου ομολόγου της, η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απέρριψε ως «ανυπόστατες» τις μονομερείς αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

Όπως ανέφερε, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης (1923), τη Σύμβαση του Montreux (1936) και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (1947) — στην οποία, όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών», πρόσθεσε η Λάνα Ζωχιού, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Οντσού Κετσελί για την παρουσία Patriot στην Κάρπαθο.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ακόμη ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη»

Απάντηση Εκπροσώπου Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας (05.03.2026)

Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις.

Η προηγηθείσα δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου:

Θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός.

Οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».