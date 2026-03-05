Πάτρα: Πένθος για τον δημοσιογράφο Σωτήρη Παπανδρέου- Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Βαρύ πένθος για τον δημοσιογράφο Σωτήρη Παπανδρέου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Ο π. Αθανάσιος Παπανδρέου υπηρέτησε για δεκαετίες ως εφημέριος την Ενορία των Φαρρών.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών.

Στο μήνυμά το στο facebook ο δημοσιογράφος αναφέρει:

Αποχαιρετούμε με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον αγαπημένο μας πατέρα και παππού, π. Αθανάσιο Παπανδρέου.

Υπηρέτησε για δεκαετίες ως εφημέριος την Ενορία των Φαρρών με πίστη, ταπείνωση και αγάπη προς όλους. Για εμάς όμως θα είναι πάντα ο πατέρας και ο παππούς που μας στήριξε και μας αγκάλιασε με την αγάπη και τη στοργή του.

