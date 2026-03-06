Συνελήφθησαν δυο άτομα στην Αχαΐα για πλαστογραφία ετικετών ενδυμάτων

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες, στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων

σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, αναφέρει η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν δυο ημεδαπές γυναίκες, ιδιοκτήτριες καταστημάτων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν

ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Δυτικής Αχαΐας, με συνδρομή κλιμακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μετέβησαν σε χώρο επιχείρησης και

σε κατάστημα στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα αντίστοιχα, όπου εντόπισαν συνολικά -28.065- ετικέτες ενδυμάτων, που αποτελούσαν προϊόντα

πλαστογραφίας σήματος επώνυμη εταιρίας.



Οι απομιμητικές ετικέτες των ενδυμάτων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ από το κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας

του καταναλωτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν προέκυψαν έγγραφα που να

αποδεικνύουν την νόμιμη συνεργασία ή εξουσιοδότηση από την εταιρεία δικαιούχο του σήματος, σχετικά με την πώληση των προϊόντων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.