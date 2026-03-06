Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν ύποπτοι για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα και παρακολουθούνται

Για υπόπτους για σχέσεις με το Ιράν στην Ελλάδα που παρακολουθούνται έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «είναι καταγεγραμμένοι αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη»

Κατά τον κ. Χρυσοχοΐδη «βασικό ζήτημα είναι η προστασία των συνόρων αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί η κρίση μέσω της τρομοκρατίας»