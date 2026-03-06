Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημερωτικό δελτίο



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον» στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΕ1: Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων Πανεπιστημίου Πατρών», της πράξης «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών» (MIS 6018935), η οποία συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», πραγματοποιήθηκε στις 5/3/26 βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον». Η δράση υλοποιήθηκε από το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας γύρω από ζητήματα έμφυλης διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης στον ακαδημαϊκό χώρο. Κατά τον χαιρετισμό της, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών κα Αλμπάνη, υπογράμμισε ότι η 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα μνήμης, αναστοχασμού αλλά και ευθύνης, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μια αυτονόητη πραγματικότητα που έχει ήδη κατακτηθεί, αλλά μια διαρκή κοινωνική και θεσμική διεκδίκηση. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, οι έμφυλες διακρίσεις, τα στερεότυπα και τα φαινόμενα παρενόχλησης εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, ακόμη και σε χώρους που υπηρετούν κατεξοχήν τη γνώση και την ακαδημαϊκή ελευθερία, όπως τα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η έμφυλη διακριτική μεταχείριση συχνά δεν εκδηλώνεται με εμφανή τρόπο, αλλά μέσα από λεπτές μορφές αποκλεισμού, υποτίμησης ή άνισης αντιμετώπισης, οι οποίες επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση, τις ευκαιρίες και τη συμμετοχή των ανθρώπων στην ακαδημαϊκή ζωή. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η αντιμετώπιση της παρενόχλησης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ατόμων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας που οφείλει να εγγυάται κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός. Η ισότητα όπως επισημάνθηκε δεν αποτελεί μόνο θεσμική δέσμευση, αλλά μια καθημερινή πρακτική που διαμορφώνεται μέσα από τις στάσεις και τις συμπεριφορές όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να αποτελεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και συμπερίληψης, όπου φοιτήτριες και φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς φόβο, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο ή την ταυτότητά τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο κ. Μανουσάκης Βασίλης, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ξυδόπουλος Γιώργος, ο οποίος παρακολούθησε και τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, εκφράζοντας την υποστήριξή του σε δράσεις που προάγουν την ισότητα και τη συμπερίληψη στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τη Βασιλική (Βάλια) Χαραλαμποπούλου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 42006) και κάτοχο ΜΔΕ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία παρουσίασε το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά ζητήματα έμφυλης διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης και συντόνισε τις βιωματικές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Η δράση δημιούργησε έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, κατανόησης και ενδυνάμωσης, ενθαρρύνοντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα έμφυλης διάκρισης, να κατανοούν τις επιπτώσεις τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.



Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2026 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι: -Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 16,17,18 Μαρτίου 2026

-Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων:

23/3,24/3, 30/3, 31/3

1/4/, 2/4, 3/4, 6/4, 7/4, 16/4 Αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των Τελετών καθώς και το συγκεντρωτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-martiou-apriliou-2026-odigies-chrisimes-plirofories/



Η νέα παραγωγή της Θ.Ο.Ε.Π.Π. με τίτλο «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» από Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων Μετά την περσυνή επιτυχία της «Όπερας της Πεντάρας» η Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών μπαίνει δυναμικά στην Άνοιξη του 2026 δίνοντας ένα νέο ραντεβού με το θεατρόφιλο κοινό, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (Μαίζωνος 172Β) με την νέα της παραγωγή «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ντρίζη, επιλέγοντας αυτή την φορά η ομάδα να κάνει μία σπουδή επί σκηνής ένα κείμενο της Φράνκα Ράμε. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/i-nea-paragogi-tis-th-o-e-p-p-me-titlo-mia-gynaika-moni-apo-paraskevi-6-martiou-kai-gia-periorismeno-arithmo-parastaseon/



Εγκαίνια Έκθεσης Παραδοσιακών Φορεσιών του Νίκου Πλακίδα | 8.3.2026 και ώρα: 18.00 | Βίλα Κόλλα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/egkainia-ekthesis-paradosiakon-foresion-tou-nikou-plakida-timitiki-vravefsi-tou-skinotheti-gianni-smaragdi-8-3-2026-kai-ora-18-00-vila-kolla-stis-egkatastaseis-tou-panepistimiou-patron-sto/



250 χρόνια από τον «Πλούτο των Εθνών» | 09.03.2026 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/250-chronia-apo-ton-plouto-ton-ethnon-09-03-2026/

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Patras Medicine iGEM | 12.03.2026 | 10:00-13:00 Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς της και το νέο εξάμηνο ξεκινά με διάθεση για δημιουργία και πρόοδο. Ταυτόχρονα, η άνοιξη κάνει δειλά την εμφάνισή της, φέρνοντας περισσότερο φως, αισιοδοξία και την αίσθηση ενός καινούργιου ξεκινήματος. Η περίοδος αυτή προσφέρεται για μικρές αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν το αίσθημα συλλογικότητας και προσφοράς. Σε αυτό το πνεύμα ανανέωσης, η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη βαθιάς κοινωνικής ευθύνης. Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς και συχνά εντείνονται μετά από περιόδους αργιών, καθιστώντας αναγκαία τη σταθερή ενίσχυση των αποθεμάτων. Με μια απλή κίνηση, μπορεί να δοθεί ελπίδα και στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει διαχρονική αξία. Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Patras Medicine iGEM, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα Patras Medicine iGEM του Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας, συνδυάζοντας την ερευνητική καινοτομία με την κοινωνική ευαισθησία. Μέσα από τη συνεργασία μας, αναδεικνύεται ο κοινός μας στόχος για σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected] Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.



Δύο Ημερίδες για την Ιστοριογραφία Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/dyo-imerides-gia-tin-istoriografia/



Φιλοξενία φοιτητών του King’s College London από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε την χαρά να φιλοξενήσει σε γεύμα 25 φοιτητές του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του King’s College London, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας στο πλαίσιο ακαδημαϊκής αποστολής. Τους φοιτητές συνόδευε η διακεκριμένη καθηγήτρια Gonda Van Steen, κάτοχος της έδρας «Αδαμάντιος Κοραής» και επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επίσκεψη εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας του Ιδρύματος και στην ενίσχυση της συνεργασίας με κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς φοιτητές, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ελκυστικού ακαδημαϊκού προορισμού. Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας, τη διασύνδεση της έρευνας με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών. Η κα Μάχη Γεωργακοπούλου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, δήλωσε ότι:

«Η σύνδεση της χώρας μας με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται ισχυρή αμφίδρομη σχέση και στόχος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να εξελιχθεί σε διεθνές hub γνώσης, έρευνας και καινοτομίας». Η φιλοξενία των φοιτητών του King’s College London επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Πατρών να ενισχύει τον διεθνή του προσανατολισμό, επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και καλλιεργώντας ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει αριστεία, εξωστρέφεια και καινοτομία.