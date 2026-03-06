Σήμα κινδύνου για τις μεταθέσεις πυροσβεστών σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: «132 λιγότεροι στην Αχαΐα από το 2019» λέει ο Β. Φερτάκης

Έντονη ανησυχία για την αποδυνάμωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Δυτική Ελλάδα εκφράζει η Ένωση Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με αφορμή τον σχεδιασμό για μεταθέσεις πυροσβεστών από τους Νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, την ώρα μάλιστα που πλησιάζει η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Βασίλης Φερτάκης, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, «δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή όπως η Δυτική Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα, να μετατίθενται πυροσβεστικοί υπάλληλοι». Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των ελλείψεων είχε φανεί ξεκάθαρα και στη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2025 στην Αχαΐα, όταν -όπως λέει- αναδείχθηκαν τα σοβαρά κενά σε προσωπικό, μέσα και υποδομές. «Πραγματικά ντρέπεται και η ντροπή, μας κοροϊδεύουν ξεκάθαρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και ένα αστικό συμβάν στην Πάτρα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή ανταπόκριση. Όπως τονίζει, «ο Α’ Πυροσβεστικός Σταθμός της Πάτρας δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς αν συμβεί ένα περιστατικό μέσα στην πόλη, ενώ στις μεγάλες πυρκαγιές η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη».

Ο κ. Φερτάκης επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική μείωση στο προσωπικό. Όπως αναφέρει, «στην Αχαΐα από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε 132 λιγότερους πυροσβέστες πρώτης γραμμής», γεγονός που όπως υπογραμμίζει «αποδυναμώνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της περιοχής».

Παράλληλα, από την πλευρά της Ένωσης ζητείται να μην προχωρήσουν οι μεταθέσεις, αλλά αντίθετα να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής. Όπως τονίζει, «βασικό αίτημα αποτελεί και η δημιουργία Β’ Μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, ώστε να ενισχυθεί η πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής».

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η επόμενη αντιπυρική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη. «Με τη βλάστηση που υπάρχει και μετά τις βροχές του χειμώνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο», αναφέρει.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με βουλευτές της περιοχής προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών. Όπως αναφέρει, «ο πρώτος που έκανε την αρχή ήταν ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με πρωτοβουλία του κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Παράλληλα, ο κ. Φερτάκης είχε συναντήσεις με τη βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον βουλευτή Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ Σπύρο Τσιρώνη, ενώ το Σάββατο είναι προγραμματισμένες επαφές με τους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Παπαθανάση της ΝΔ και Χριστίνα Σταρακά του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Όπως επισημαίνει, η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με στόχο να υπάρξει θετική εξέλιξη πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. «Το αποτέλεσμα όλου αυτού του αγώνα θα φανεί τον Μάιο», καταλήγει.