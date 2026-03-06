Συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ στον Αλέξανδρο Ντούβα

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, εκφράζουν με ανακοίνωση τους, τα θερμά τους συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και του Ταμείου, Αλέξανδρο Ντούβα, για το θάνατο του πατέρα του Αθανάσιου.

Ο Αθανάσιος Κων. Ντούβας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στις 11 το πρωί στον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο Εγλυκάδος Πατρών.