Πάτρα: Στα έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου

Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα αποκατάστασης που γίνονται σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας.

Οι εργασίες γίνονται από την «Coca Cola 3Ε Ελλάδος» ως αναδοχος αποκατάστασης περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αλλά και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος.

Όπως σημειώνει ο κ . Μπονάνος σε ανάρτησή του "το έργο θα συμβάλλει στην αποκατάσταση περισσότερων από 8.900 στρεμμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Περιλαμβάνει την άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου. Στόχος είναι η συγκράτηση φερτών υλών, η σταθεροποίηση πρανών και η προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα έργα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και θα επιτρέψουν τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος.

Αυτή ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας , ούτε τρεις μηνες , πριν σήμερα το έργο βρίσκεται στο 95% , ένα χρονοδιάγραμμα ρεκόρ και μάλιστα με εξειδικευμένα έργα με σεβασμό στο περιβάλλον"

Αναλυτικά:

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναλάβει ως Ανάδοχος, την Αποκατάσταση & Αναγέννηση του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας, σε συνέχεια της δωρεάς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Coca-Cola HBC τον Αύγουστο.

Κορμοδεματα , κλαδοπλέγματα και σανιδοφραχτες , συγκρατούν τα φερτά υλικά και παράλληλα επιτρέπουν την φυσική αναγέννηση του περιαστικού δάσους

?Εξειδικευμένοι τεχνίτες που ήρθαν στην περιοχή μας και μέσα σε τρεις μήνες πέτυχαν το θαύμα

?Ποια ήταν η μεγάλη της προσφορά

Ότι αν πηγαίναμε με τους δημοσιονομικούς κανόνες ακόμα στις μελέτες θα είμαστε

Και τα φερτά υλικά και η διάβρωση του εδάφους θα είχε χτυπήσει κόκκινο

Οι φωτό από την σημερινή παρουσία του υπουργού περιβάλλοντος κ Παπασταύρου στα επίμαχα μέρη