Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα - Τα παρατσούκλια «Πούτιν», «Πρόεδρος», «Μan» και «Μουσάτος»

Υπενθυμίζεται σε βάρος των 25 ατόμων που συνελήφθησαν σε Αττική και Βοιωτία, για παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα εξής κακουργήματα:

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, ενώ χρησιμοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας.

Ένα μεγάλο «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο τσιγάρων έκανε το ελληνικό FBI με την εξάρθρωση ε γκληματικής οργάνωσης , η οποία είχε κάθετη μονάδα παρασκευής καπνικών προϊόντων και τα μέλη της λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

Ποιος είναι ο «πρόεδρος»

Το προσωνύμιο του «προέδρου» φέρεται να προέκυψε μέσα από την κοινωνική του δράση ως προέδρου του Καλλιτεχνικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Φυλής «Η Τραπεζούντα».

Το 2001 είχε σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του για σύσταση και συμμορία, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς εντοπίστηκε στα Ν. Στύρα Ευβοίας να λειτουργεί ως προπομπός οχημάτων που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα.



Ποιος είναι ο αρχηγός με το παρατσούκλι «Πούτιν»

Γνώριμος των Αρχών και ο «Πούτιν», για την ίδια υπόθεση του 2001, όπου ήταν συγκατηγορούμενος του αδερφού του. Το 2007 συνελήφθη για τον νόμο περί αλλοδαπών και απείθεια. Το 2021 είχε σχηματιστεί δικογραφία -δεν είχε συλληφθεί καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο- από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για απόπειρα εκβίασης και για τον νόμο περί όπλων.

Δρακόντεια μέτρα προστασίας στα σπίτια τους

Οι πολυτελείς οικίες τους είχαν παντού κάμερες, ενώ βρίσκονταν σε οικόπεδα με ψηλές περιφράξεις, οι οποίες είχαν αιχμηρά σίδερα έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει.

Παράλληλα, είχαν υψηλή και πυκνή βλάστηση για να μην είναι δυνατή η ορατότητα.

Οι κεντρικοί καθοδηγητές -Ο «μουσάτος» και «το γραφείο»

Κεντρικοί καθοδηγητές ήταν δύο. Ένας 46χρονος, με καταγωγή από τη Ρωσία, με το προσωνύμιο «Μουσάτος». Είχε αναλάβει τον εντοπισμό των χώρων, την προμήθεια των πρώτων υλών, αλλά και τα άτομα που θα έκαναν την παραγωγή, την τυποποίηση και τη μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων.

Ο «Μουσάτος» το 2018 είχε συλληφθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το 2022 συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε χτυπήσει με γροθιές τη σύντροφό του (πρόκειται για την κατηγορούμενη που προαναφέρθηκε), ενώ στις 2 Ιανουαρίου 2026 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς οι αστυνομικοί της Τροχαίας τον εντόπισαν μεθυσμένο, μετά από πρόσκρουση σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές.

Ιδιαίτερα κομβικός ήταν ο ρόλος του 39χρονου, με καταγωγή από το Καζακστάν, με το ψευδώνυμο «το Γραφείο». Πρόκειται για τον ξάδερφο των αρχηγικών μελών. Το προσωνύμιό του προέκυψε καθώς διαχειριζόταν το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης που είχε εγκατασταθεί σε μονοκατοικία στα Άνω Λιόσια. Μέσω αυτού, το οποίο επισκεπτόταν καθημερινά, επιτηρούσε online τις υποδομές της οργάνωσης, έδινε τις κατευθύνσεις για τις κινήσεις και προγραμμάτιζε συναντήσεις των επιχειρησιακών μελών της. Μάλιστα, διατηρούσε και «ταμείο» για τα καθημερινά έξοδα, που είχαν να κάνουν με καύσιμα στα φορτηγά και στα επιχειρησιακά αυτοκίνητα, δίνοντας χρήματα σε κάποια μέλη.

Ο 39χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές από το 2018 για συμμετοχή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για τον εθνικό τελωνειακό κώδικα. Ο ίδιος είχε εντοπιστεί σε αποθήκη στα Μέγαρα η οποία χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Έπαιρναν μέτρα προστασίας ακόμη και με drones!

Όσον αφορά τα μέτρα αντιπαρακολούθησης που λάμβαναν, σε αυτά περιλαμβανόταν ακόμα και η χρήση drone. Μέσω αυτών εντόπιζαν τυχόν ύποπτα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια των δρομολογίων τους. Αυτόν τον χειρισμό -μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων- τον είχε αναλάβει ένας 40χρονος με το ψευδώνυμο «ΜΑΝ».

Στο πλαίσιο της επιτήρησης συνέλεγαν πληροφορίες για τα οχήματα που θεωρούσαν ύποπτα, όπως πινακίδες, μάρκα, αλλά και χαρακτηριστικά των επιβαινόντων.

Τις πινακίδες, μάλιστα, φέρονται να τις έδιναν σε αστυνομικούς έναντι του ποσού των 500 ευρώ, προκειμένου να δουν πού ανήκουν.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και 55χρονος αστυνομικός, ο οποίος μέσα σε διάστημα δύο μηνών προχώρησε σε 31 τέτοιους ελέγχους για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι «κωδικές» ονομασίες

Στις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν «κωδικές» ονομασίες.

Επιχειρησιακά φορτηγά αναφέρονταν ως «Κινέζος» και «πορτοκαλί», τα κόκκινα φανάρια τα έλεγαν «διόδια», οι αυτοκινητόδρομοι αποκαλούνταν ως «φαρδύ», η παρουσία αστυνομικών ήταν «καρούμπαλο» και οι «αχυράνθρωποι» ως «τσουβάλια».

Τα λαθραία τσιγάρα, ανάλογα με την ψευδή εμπορική ονομασία, τα αποκαλούσαν «W» ή «Win», «γαϊδούρι» ή «M», «d ή dav».

Η ποσότητα του ακατέργαστου καπνού που προμηθεύονταν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή αναφερόταν ως «τσάι» και η ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων ως «χαλίκια».