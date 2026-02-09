Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης

Ένοχος κατά πλειοψηφία κρίθηκε για δύο απόπειρες βιασμού και ένα βιασμό γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Με απόφαση των 2 ενόρκων και δύο δικαστών, αφού μειοψήφησαν ο πρόεδρος της έδρας και δύο ακόμη ένορκοι, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με αναστολή στην έφεση, αφού του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Οπως φαίνεται, το δικαστήριο δεν πείστηκε από την εισαγγελική πρόταση, που ζητούσε την απαλλαγή του ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή της σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ελλείψει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να εξετάσει έμμεσους δείκτες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των καταγγελιών. Ενας τέτοιος δείκτης, σύμφωνα με την ίδια, είναι η μεταγενέστερη συμπεριφορά των καταγγελλουσών και ειδικότερα οι συναντήσεις ή οι επαφές που φέρεται να είχαν με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων που καταγγέλλουν, καταλήγοντας πως υπάρχουν αμφιβολίες για το αν τελέστηκαν οι πράξεις.