Σχολικές Αθλητικές Δράσεις 2026: Ποδόσφαιρο και Μπάσκετ για όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Αιγιάλειας

Συνέντευξη Τύπου για τις σχολικές αθλητικές δράσεις που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Αιγιαλείας για όλα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής παρέθεσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών & ΚΕΠ, και Εκπρόσωπος Τύπου, κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν επίσης ο κ. Γιώργος Σιακκής, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Σελιανιτίκων, και ο κ. Ανδρέας Θανασούλιας, Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες των φετινών δράσεων, που θα επικεντρωθούν στα αθλήματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τα τοπικά αθλητικά κέντρα και να συμμετάσχουν σε φιλικούς αγώνες με παιδιά από άλλα σχολεία, προάγοντας την άθληση, τη συνεργασία και τη διασκέδαση.

Οι αγώνες φέτος θα πραγματοποιηθούν αποκεντρωμένα, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε περισσότερους αγώνες και τα σχολεία να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα σχολεία θα λάβουν μέρος σε αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ στους εξής χώρους:

Ποδόσφαιρο: Γήπεδο Πλαστήρα για τα σχολεία του Αιγίου, Γήπεδο Καμαρών για τα σχολεία της Δυτικής Αιγιάλειας και Γήπεδο Ακράτας/Αιγείρας για τα σχολεία της Ανατολικής Αιγιάλειας.

Μπάσκετ: Κλειστό Αιγίου για τα σχολεία του Αιγίου, Κλειστό Καμαρών για τα σχολεία της Δυτικής Αιγιάλειας και Κλειστό Ακράτας για τα σχολεία της Ανατολικής Αιγιάλειας.

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με έως τρεις ομάδες ανά άθλημα, είτε αγοριών, είτε κοριτσιών, είτε μικτές ομάδες. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων είναι:

Μπάσκετ: 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ποδόσφαιρο: 5 έως 8 Μαΐου 2026.

Την οργάνωση έχει αναλάβει ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και τις τοπικές κοινότητες, ενώ η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με λεωφορεία, με έξοδα του Δήμου και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Σε κάθε γήπεδο θα υπάρχει ιατρική κάλυψη, ενώ οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τη διαιτησία των αγώνων. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν έγκυρο ΑΔΥΜ για να συμμετάσχουν.

Όλα τα παιδιά που θα λάβουν μέρος θα τιμηθούν με αναμνηστικά διπλώματα και θα τους προσφερθεί ένα μικρό κέρασμα.

Στους αγώνες θα συμμετάσχουν τα σχολεία: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 10ο Αιγίου, Κουλούρας, Ελίκης, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Καμαρών, Αιγείρας, 1ο, 2ο Ακράτας και Διακοπτού.

Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν ενεργά και να ζήσουν την εμπειρία του αθλητισμού, της συνεργασίας και της χαράς του παιχνιδιού!