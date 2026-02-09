Δύο νέα οχήματα παραδόθηκαν στους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Με δύο (2) καινούρια, τελευταίας τεχνολογίας οχήματα ενισχύθηκε η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η οποία προσφέρει καθημερινά φροντίδα σε εκατοντάδες ευάλωτους, ηλικιωμένους και μοναχικούς δημότες και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες.

Η δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων και με δεδομένο ότι ο στόλος των οχημάτων της δομής λόγω παλαιότητας είχε καταστεί μη λειτουργικός προχώρησε στην προμήθεια με χρονομίσθωση των δύο νέων αυτοκινήτων, τα οποία και παρέδωσε το πρωί της Δευτέρας 9/2 στο προσωπικό, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο Δήμαρχος κ. Αλεξόπουλος τόνισε ότι η ενίσχυση του «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή, καθώς συνδέεται άμεσα με την κοινωνική μέριμνα και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας αφού ευχήθηκε καλά και ασφαλή χιλιόμετρα στις εργαζόμενες της δομής επεσήμανε «παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να φθάνουμε σε κάθε σπίτι με ασφάλεια και αξιοπιστία, διασφαλίζοντας ότι κανένας συνδημότης μας δεν είναι μόνος, ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων της δομής του «Βοήθεια στο σπίτι».

Πλέον οι εργαζόμενοι μας μπορούν να φτάνουν με ασφάλεια στα σπίτια των ωφελουμένων, προσφέροντάς τους τη φροντίδα που έχουν ανάγκη».