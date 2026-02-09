Ευρυτανία: Γυμνή και ακέφαλη η σορός του 59χρονου που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

«Η κατάσταση που βρίσκεται η σορός δικαιολογείται από την πτώση», αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου

Ένα αινιγματικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο Καρπενήσι όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων με έναν 59χρονο που βρισκόταν στο όχημα να εντοπίζεται νεκρός. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η κατάσταση που βρέθηκε η σορός του οδηγού ξεδιπλώνει έναν γρίφο για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 08.02.2026, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, σε σημείο πάνω από το ποτάμι, με τις εικόνες του αυτοκινήτου να έχει γίνει μία άμοφρη μάζα να σοκάρουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος άνδρας ήταν ψυχικά ασθενής και την προηγούμενη Πέμπτη είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική που νοσηλευόταν. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Κατά τις πρώτες έρευνες, πυροσβέστες εντόπισαν σε μικρή απόσταση από το όχημα τη σορό ενός άνδρα, η οποία βρέθηκε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Το άψυχο σώμα του 59χρονου βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, γυμνό και δίχως κεφάλι, που αν και ενδέχεται να δικαιολογείται από το ύψος της πτώσης κάνει τις αρχές να ερευνούν όλα τα σενάρια.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dga7dm18uc81" ></iframe> </div>

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση drone και θερμικών καμερών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα ευρήματα στην περιοχή ή αν στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο.

«Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο», λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο Mega σχολίασε το συμβάν λέγοντας πως η σορός που εντοπίστηκε είναι σε κακή κατάσταση, ωστόσο δικαιολογείται καθώς έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος. «Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dga7wjt1wjd5" ></iframe> </div>