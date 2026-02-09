ΠΑΣΟΚ: Ποιοι επιστρέφουν στο κόμμα - Οι «Κλειδωμένες» επιστροφές και τα ονόματα από την Αχαΐα

«Αυλαία» για την περιβόητη «Αμφίπλευρη Διεύρυνση» ρίχνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν στις 11:30 το πρωί για το θέμα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Το κυρίως έργο αναμένεται να παιχτεί στο Συνέδριο του κόμματος στα τέλη Μαρτίου, οπότε και θα ανακοινωθούν πιο «βαριά» ονόματα, κυρίως βουλευτών εν ενεργεία που εξελέγησαν με άλλα κόμματα και πρώην υπουργών, ενώ το θεαματικό «φινάλε» αναμένεται στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, οπότε και η συστράτευση θα είναι μεγάλη – στον βαθμό τουλάχιστον που θα πετύχει τον σκοπό του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην πραγματικότητα, στη συνέντευξη Τύπου σήμερα θα παρουσιαστεί η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης που θα αριθμεί πάνω από 30 άτομα και θα φέρει την ευθύνη να «τρέξει» τη διαδικασία διεύρυνσης μέχρι το συνέδριο, αλλά και μετά από αυτό, δρώντας κυρίως σε «πυρήνες διεύρυνσης» που θα αναπτυχθούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ει δυνατόν δε και σε όλους τους νομούς. Οι άνθρωποι που θα συγκροτούν την Επιτροπή δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μέλη του ΠΑΣΟΚ αν δεν το επιθυμούν, από τη στιγμή που όλοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, στήριξης του ίδιου προγράμματος, αυτού που φέρει την σφραγίδα του κόμματος και λανσάρεται ως το μόνο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, απέναντι σε εκείνο της ΝΔ, με προοδευτικό μάλιστα χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, όμως, θα ανακοινωθούν και σειρά στελεχών που είτε έρχονται, είτε επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, συστρατευόμενοι στην προσπάθεια ανάταξης του χώρου, στον δρόμο προς τις εκλογές, προκειμένου να γίνει αυτό που θα «διώξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, όπως χαρακτηριστικά λένε στην Χαριλάου Τρικούπη.

Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν, είναι αυτά του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Πανούση και πιθανότατα εκείνο του πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη. Ήδη, όμως, η μακρά λίστα έχει αρχίσει να συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα ανακοινωθεί και το όνομα του επίσης πρώην υπουργού της ΔΗΜΑΡ Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, ενώ πολύ έντονα ακούγεται και το όνομα του πρώην υπουργού της κυβέρνησης Παπανδρέου, Μάρκου Μπόλαρη.

Θα ανακοινωθούν ακόμα ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βασίλης Λογοθέτης, ο νομικός, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Άγης Τάτσης, ο Γιώργος Παπαμάρκου, προερχόμενος από την πάλαι ποτέ Νεολαία ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Καραχάλιος, προερχόμενος από το «ΠΡΑΤΤΩ» του Νίκου Κοτζιά, ο πρώην Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μαδεμλής, η Ζωή Καρκούλια, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενη πάντως από το ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακούγεται ότι επιστρέφει και ο Γιώργος Σακελλίων, γιατρός στο επάγγελμα και πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Στην «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης», όπως θα ονομάζεται θα μετάσχουν ακόμα ο Γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος και ακαδημαϊκός Μιχάλης Χάλαρης, που προέρχεται από τις Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και είναι Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, «κλειδωμένη» θεωρείται η επιστροφή της Νίνας Κασσιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που πάντως θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα κοντά στο Συνέδριο και είναι πιθανό να δημιουργήσει νέο κύκλο εσωστρέφειας, δεδομένου ότι ο Χάρης Δούκας έχει ζητήσει όσοι στρατευθούν στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ να παραιτηθούν της βουλευτικής τους έδρας, κάτι που δεν προτίθεται να κάνει η βουλευτής που εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα, ολοένα και πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι το ίδιο ισχύει για τον ναύαρχο εν αποστρατεία Ευάγγελο Αποστολάκη και τον πρώην υπουργό Θάνο Μωραΐτη, ενώ όλο και περισσότερο ακούγεται και το όνομα του ανεξάρτητου πλέον, εκλεγμένου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ειδικά μετά από τις κοινές του εμφανίσεις με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε διάφορες εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα και μετά από το δημόσιο «άδειασμά» του από την Μαρία Καρυστιανού, που στον απόηχο κοινής τους εκδήλωσης, επανέλαβε την πρόθεσή της να μη συμπεριληφθούν στο υπό ίδρυση κόμμα της εν ενεργεία πολιτικοί.